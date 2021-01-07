Kit Harington, bu durumu şu şekilde açıklamıştı:

Erkeklerin duygusal olarak bir sorunları, bir tıkanıklıkları olduğunu hissediyorum ve bu tıkanıklık İkinci Dünya Savaşı’na dayanıyor, dedelerden oğullara ve torunlara geçmiş.

Ne hissettiğimiz hakkında konuşmuyoruz, çünkü bu zayıflık olarak görülüyor, hiç erkeksi değil. Sessiz, kahraman tipli bir erkek karakterin, ileri gitmek için artık oynamak istemediğim bir rol olduğunu hissediyorum.