Rusya'dan Finlandiya'ya geçişler arttı

Finlandiya televizyonu YLE'nin haberine göre, Avrupa'da Rusya'ya en uzun sınıra sahip Finlandiya'ya bu ülkeden gelenlerin sayısı önemli ölçüde arttı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıkladığı kısmi seferberlik kararından sonra dün gün boyu ve özellikle gece saatlerinde 1300 kilometrelik sınırdan Finlandiya'ya geçmek isteyen Rusların sayısının normal günlerden fazla olduğu belirtildi.
Geçişlerin Finlandiya'nın güneyinde bulunan ve Rusya'nın St. Petersburg kentine 170 kilometre mesafedeki Vaalimaa ve Nuijamaa sınır kapılarında yoğunlaştığı aktarıldı.
"ARTIŞ ÇOK CİDDİ DEĞİL"
Sınır geçişlerinde artış olsa da bunun çok büyük bir yığılma olmadığı kaydedildi. Nuijamaa gümrük kapısı yetkilisi Juhani Kytösalmi, Finlandiya sınırına Rusya'dan büyük bir akın olmadığını söyledi.
Finlandiya televizyonu da sınırın Rusya tarafında bekleyen birkaç araç ve otobüs bulunduğunu, uzun kuyruklar oluşmadığını aktardı.
Finlandiya Sınır Muhafaza Kurumu yetkilisi Albay Matti Pitkaniitty de bu sabah itibarıyla dün sınıra 4 bin 800 Rus vatandaşının geldiğini açıkladı. Bu sayı, geçen hafta aynı gün 3 bin 100 olmuştu.
"KORUMA BAŞVURUSU OLURSA İMKAN TANINMALI"
AB Komisyonu da Finlandiya'ya uluslararası koruma başvurusu olması halinde uluslararası kurallar ve değerler gereği buna imkan tanınması gerektiğini bildirdi.
Rusya’da kısmi seferberlik ilan edilmesinin ardından bazı Rus vatandaşlarının ülkeden ayrılmaya çalıştığı belirtilmiş, yurt dışı uçak biletlerine yönelik talep nedeniyle Rusya’dan uçuşların devam ettiği çok sayıda ülkeye biletlerin tükendiği bildirilmişti.
Finlandiya'daki sınır kapıları, Rus vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine karadan giriş yapabilmesi için nadir geçiş noktalarını oluşturuyor.
YAPTIRIMLAR NEDENİYLE AB ÜLKELERİNE UÇUŞ YOK
AB'nin Rusya'ya yaptırımları nedeniyle Rusya'dan AB ülkelerine uçuş yapılamıyor. Rusya'ya sınırı olan diğer AB ülkeleri de geçişlere izin vermiyor.
AB, Rus vatandaşlarına yönelik vize kolaylığı anlaşmasını da askıya almıştı. Ruslara vize verilmesi tamamen yasaklanmasa da prosedürler uzamış ve başvuruların daha sıkı değerlendirileceği açıklanmıştı. Daha önce alınmış Schengen vizelerinin ise yeniden değerlendirilebileceği belirtilmişti.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel temsilidir.
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