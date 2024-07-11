Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 'Kısmetse Olur' yarışmacısı Eslem Sena Nur'a öldüresiye dayak: Yaşadığı dehşeti anlattı | Son dakika haberleri

        'Kısmetse Olur' yarışmacısı Eslem Sena Nur'a öldüresiye dayak: Yaşadığı dehşeti anlattı

        Sosyal medyada yayınlanan 'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' yarışmasıyla tanınan fenomen Eslem Sena Nur, İstanbul Harbiye'de eğlence mekanında girdiği tuvalette 2 kadının saldırısına uğradı. Yere yatırılarak öldüresiye dövülen, topuklu ayakkabıyla başına vurulan ve kafasına da çakı sokulan genç fenomen kanlar içerisinde kaldı. Saldırı anı kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan fenomenin başına 12 dikiş atıldı. Polisin gözaltına aldığı 2 saldırgan kadından biri emniyetteki ifadesi sonrası, diğeri ise savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Genç fenomen yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 11:24 Güncelleme: 11.07.2024 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sosyal medya feomeni 21 yaşındaki Eslem Sena Nur, arkadaşı Nisa Nur Taşkıran ile Şişli Harbiye'deki bir eğlence mekanına gitti.

        • 2

          Sena Nur, gecenin ilerleyen saatlerinde evine gitmek için taksi çağırdı.

        • 3

          Beklediği esnada tuvalete giren genç fenomen kabindeyken iki kadın kapıyı zorlamaya başladı.

        • 4

          Yaşanan tartışma sonrasında genç fenomen, iki kadın tarafından kabinden çıkartılarak saldırıya uğradı.

        • 5

          Tuvalette yere yatırılarak öldüresiye dövülen genç fenomenin başına topuklu ayakkabıyla vuruldu. Can havliyle saldırganların elinden kurtulan Eslem Sena Nur, mekanın önünde aynı kadınlar tarafınadan ikinci kez saldırıya uğradı.

        • 6

          Mekanın çalışanlarının araya girmesiyle kurtarılan Eslem Sena Nur, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

          Saldırı anları ve yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

        • 7

          BAŞINA 12 DİKİŞ ATILDI

          Hastanede tedavi altına alınan Eslem Sena Nur'un üstü kanlar içerisinde kalırken, başına 12 dikiş atıldığı öğrenildi.

        • 8

          Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli polisi, mekanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

          Yapılan incelemeler sonucunda genç fenomene saldıranın Seyran Y., topuklu ayakkabı ile vuranın ise Fadime A. olduğu tespit edildi.

        • 9

          SALDIRGANLAR DA ŞİKAYETÇİ OLDU

          Gözaltına alınan Seyran Y. ve Fadime A., kendilerinden şikayetçi olan Eslem Sena Nur'dan şikayetçi oldu.

          İfadesi alınan Eslem Sena Nur, kız arkadaşıyla gittikleri eğlence mekanında tuvalete gittiklerini, tanımadığı iki kadının tuvalete gelerek kapıya sert bir şekilde vurduklarını, daha sonra sözlü tartışma yaşadıklarını, akabinde tuvaletten çıktıktan sonra koridorda kavga ettiklerini ve kafasına darbe aldığını söyledi.

          İKİSİ DE SERBEST BIRAKILDI

          Emniyette ifadeleri alınarak işlemleri tamamlanan Seyran Y. savcılık talimatıyla emniyetten serbest kalırken, adliyeye sevk edilen Fadime A. ise savcılık tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        • 10

          EYLEM SENA NUR YAŞADIĞI DEHŞET DOLU ANLARI ANLATTI

          Kanlar için kalan Eslem Sena Nur ise yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı.

          Nur, "Kız arkadaşımla beraber mekandaydık. Eve dönmek için taksi çağırdık, onu beklerden de lavaboya gittim. Benim arkamdan da 3 tane kız girdi. Kumpas olduğunu düşünüyorum. Lavaboda üstüm müsait değilken kapıyı iteklemeye çalıştılar. Çıktığımda da benimle münakaşaya girdiler. Nedense dayak yiyeceğimizi anladım, çünkü bir tane kızın elinde çakı vardı. Orada bana saldırmaya kalktılar, ben kaçmaya çalıştım. Beni orada biraz patakladılar. 2 tane kız beni yatırıp mahvettiler. Kafama da çakı soktular. Daha sonra beni merdivenden attılar. Kafamda 12 dikiş var. Her şerde bir hayır vardır diyelim. Şu an karakoldayım. İfadesi alınıyor arkadaşın. Ne gerek vardı bunlara" ifadelerini kullandı.

        • 11
        • 12
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        NATO Zirvesi'nin kadın liderleri
        NATO Zirvesi'nin kadın liderleri
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü! Nasıl kurtulduğunu anlattı!
        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü! Nasıl kurtulduğunu anlattı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Karadeniz için tedirgin eden hortum açıklaması!
        Karadeniz için tedirgin eden hortum açıklaması!
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        Habertürk Anasayfa