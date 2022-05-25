Kısmetse Olur Cansel Çördük son haliyle gündeme bomba gibi düştü! Kısmetse Olur Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kısmetse Olur Cansel’in öpüşme videosu ifşa oldu!

Kısmetse Olur Cansel Çördük son haliyle gündeme bomba gibi düştü! Kısmetse Olur Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Bir dönemin fenomen evlilik yarışması Kısmetse olur ile ünlenen Cansel Çördük son haliyle adından söz ettirdi. İzdivaç programında Eser West ile ilişkisiyle çok konuşulan Çördük, yarışmanın ardından Amerika’ya yerleşti. Yeni yaşamını sosyal medya hesabından sık sık paylaşan Çördük, FBG Goat isimli bir müzisyenle öpüşme videosunun paylaşılmasının ardından gündeme geldi. İşte, yıllar içerisindeki değişimiyle herkesi şaşırtan Kısmetse Olur Cansel Çördük'ün hayatı ve son hali…

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