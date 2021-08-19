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Eski koca vahşeti! Boğdu!

İstanbul Büyükçekmece’de 52 yaşındaki Fatma İnan, boşandığı eşi Metin Esin (55) tarafından evinde kıskançlık bahanesiyle boğularak öldürüldü. Katil zanlısı eski eş, polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı

19.08.2021 - 15:05 | Güncelleme: ABONE OL
BİR KADIN CİNAYETİ DAHA! Son dakika: Eski eşini boğarak öldürdü! - VİDEO HABER
Eski koca vahşeti! Boğdu!
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İHA

İstanbul Büyükçekmece'de, sabah saatlerinde Dizdariye Mahallesi’nde insanın tüylerini diken diken eden vir vahşet meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir süre önce boşandığı 2 çocuk annesi Fatma İnan'ın (52) evine gelen Metin Esin (55) tartıştıktan sonra eşini boğarak öldürdü.

KATİL KOCA GÖZALTINA ALDI

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri katil zanlısı Esin’i evin yakınında gözaltına alarak ifade almak üzere emniyet götürdü.

CİNAYETİN NEDENİ: KISKANÇLIK

Cinayetin kıskançlık bahanesiyle çıktığı iddia edildi. İnan’ın cenazesi ise polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

KATİL KOCA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Katil zanlısı Esin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken İnan ise kılınacak olan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlanacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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