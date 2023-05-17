Kıskançlık dehşeti! Takip edip döner bıçağıyla saldırdı

Sultan B., Recep D. ile buluştu ve otomobiline bindi. Bayram D., bunun üzerine motosikletle otomobili takip etmeye başladı. Bayram D. motosikletiyle, Hürriyet Bulvarı'nda Demirok'un kullandığı otomobilin önünü kesti. Doğan, yanında getirdiği döner bıçağıyla arabaya saldırmaya başladı. Bayram D.'yi gören Sultan B., çevredekilerin yardımıyla arabadan inerek kaçtı. Bayram D., Recep D.'nin kaçmasına izin vermedi ve ona da döner bıçağıyla saldırdı. Sırtından ve boynundan yaralanan Recep D.'yi çevredekiler kurtardı. Bu sırada Bayram D. ise döner bıçağıyla arabayı parçalamaya devam etti.

"TRAFİK POLİSİ GELDİ, O ARADAN KAÇTI"

Olayı gören Saadettin Avcı ise şüphelinin olaydan sonra hiçbir şey olmamış gibi kenara geçtiğini polis gelince ise kaçtığını belirterek, "Ön camlarını bıçakla kırmaya başladı. Sonra tavanına vurdu. Sinirlendi arabayı orta refüje çıkardı. Sonra hiçbir şey olmamış gibi buraya geldi. Trafik polisi gelince, burada aradan kaçtı. Motosiklet de var işin içinde. Takip etmiş, buraya kadar geldi. Onların içeri kaçtığını ben görmedim. Orada o döner bıçağını nereden aldı getirdiyse, geldi burada vurmaya başladı. Arabada bir kadın bir erkek vardı" ifadelerini kullandı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Tüm yaşananlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde elinde döner bıçağı olan Bayram Doğan'ın otomobilin arka camını parçaladığı, bir süre sonra otomobili orta refüje çektiği ve burada parçalamaya devam ettiği, çevredekilerin ikna çabalarına ise karşılık vermediği görüldü.