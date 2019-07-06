06 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir genç, "2003 yılı bacak güzeli" olan eski mankenin evinde öldürüldü. Eski mankenin de aralarında bulunduğu 3 kişi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
Olay Siteler Mahallesi’nde dün gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 2003 yılında bacak güzeli seçilen ve 2007 yılında uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınıp daha sonra serbest kalan eski manken Alev Çökeliler (37),evinde arkadaşı Onur Yılgın (35) ile birlikte alkol almaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Çökeliler ile aralarında gönül bağı olduğu öğrenilen Sadık Ş. (45) isimli şahıs Çökeliler’in evine geldi.
SALDIRIP, GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
Çökeliler’i evde başka bir erkekle alkol alırken gören Sadık Ş. sinirlerine hakim olamayarak Yılgın’a saldırdı. Sadık Ş. ile Yılgın arasında kısa süreli boğuşma yaşandı. Sadık Ş. boğuşma sırasında yanındaki bıçakla Onur Yılgın'ı göğsünden bıçakladı. Ellerinden yaralanan Sadık Ş. eski manken Alev Çökeliler’i de alarak evden ayrıldı.
Ağır yaralanan Yılgın ise arkadaşı İ.Ö.'yü arayarak yardım istedi. Yılgın'ın telefonundan sonra söz konusu adrese giden İ.Ö., Yılgın'ı evde kanlar içinde buldu. İ.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Ağır yaralanan Yılgın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yılgın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Olayın ardından Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.Ö.'yü gözaltına alıp, şüphelilerin peşine düştü. Çökeliler ve cinayeti işlediği iddia edilen Sadık Ş., Mudanya Asayiş Grup Amirliği ekipleri tarafından Mudanya’da yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri için emniyete götürülen 3 şüphelinin ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sadık Ş. tutuklanırken, Çökeliler adlî kontrol şartıyla serbest kaldı. Yılgın’ın arkadaşı İ.Ö. ise savcılıkça serbest bırakıldı.
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