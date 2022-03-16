Tekirdağ, illere göre Covid-19 tablosunda 100 bin kişide 355,31 olan vaka sayısı ve en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta yüzde 85,1 oranı ile mavi iller arasında bulunuyor. Birinci dozda yüzde 90, ikinci dozda yüzde 85 aşılanma oranı olan Tekirdağ'da; üçüncü dozda yaklaşık 450 bin, dördüncü dozda ise 150 bin kişiye aşı uygulandı. Koronavirüs tedbirleri devam ederken hatırlatma dozu yüzde 50'lilerde bulunan aşılanma oranı, kısıtlamaların gevşetilmesiyle yüzde 10'lara düştü.
'AŞIYA İLGİ AZALDI'
Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, koronavirüs tedbirlerinin gevşetilip, maskelerin açık havada çıkarılmasıyla aşılanmada düşüş yaşandığını söyledi. Doğan, aşıya ilginin azaldığını belirterek, "Toplumsal bir rehavet var. Rehavet tekrar bize olumsuz sonuçlar doğurabilir. Vaka sayılarında tekrar bir artış eğilimi olabilir. O nedenle rehavete kapılmamak lazım. Özellikle insan yoğunluğunun olduğu ortamlarda tedbirli davranmak bizleri korur. İçinde bulunduğumuz ortam da küresel bir ortam; dünya birbirine çok yakın. Uzak Asya'da bir insan hapşırsa Avrupa'nın göbeğinde 'Acaba yeni bir varyant mı ortaya çıktı' endişesi yaşanmakta. Koronavirüsler hızlı mutasyona uğrayan virüs türleri. İnsanlar arasındaki dolaşım arttıkça yeni varyantların ortaya çıkma olasılığı da yüksek. Yeni varyant hangi özellikleri taşıyacak; bunu şu an için öngörmek mümkün değil. Bunu Omicron varyantında yaşadık. Omicron varyantının farklı tabi iki alt grubu var. Daha hızlı bulaş özelliği sergilemekle beraber daha hafif klinik seyirle atlatılabilmekte. Daha ağır geçiren, hayatını kaybeden insanlar da var. Bu nedenle biraz önce ifade ettiğimiz gibi yüksek risk grubunda olan kişiler, mutlaka tedbirli davranmak zorundalar. Hastanemizde toplam yatan hasta sayısı 15, yoğun bakımda Covid tanısıyla yatan hasta sayısı 7" diye konuştu.
'TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYIN'
Maskelerin çıkarılmasının ardından özellikle 65 yaş üstü kişilerin tedbirli olması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Doğan, "Ülkemizde vaka sayıları son 3 hafta içerisinde çok dramatik azalma eğilimi içerisinde. Bugün artık 15 binli rakamlardan bahsetmeye başladık. Şöyle söyleyebiliriz, Omicron varyantına bağlı olarak yaşamış olduğumuz pandeminin 4'üncü piki artık yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başladı fakat Avrupa'ya yüzümüzü döndüğümüzde hala haftalık bazda 1 milyonun üzerinde vaka sayısına sahip ülkeler gözlemlemekteyiz. Ülkemize de baktığımızda bazı şehirlerde vaka sayıları günlük bazda 10'lu rakamlarda seyrederken 100'lü rakamların üzerinde olan illerimiz de var. İl bazında da tedbirler geliştirilebilir. Maskelerin çıkarılması için erken mi? Maske, özellikle 65 yaş üzerinde olan, yüksek riskli hastalığı olan, yatan kalp damar hastalığı, solunum yetmezliği, diyabet, böbrek yetmezliği, tansiyon hastalığı olan kişilerin tedbiri elden bırakmamalarını öneriyoruz. Ayrıca bu kişiler daha öncesinde eksik yaptırmamışlarsa mutlaka aşılarını yaptırsınlar. Hatırlatma dozları eksik ise de hatırlatma dozlarının yaptırılmasını öneriyoruz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!