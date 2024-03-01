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İnce bulgurun, nar ekşisi, limon suyu, zeytinyağı ve çeşitli baharatlarla harmanlanmasıyla elde edilen kısır, hem göz doldurur hem de damakları şenlendirir. Her lokmasıyla Akdeniz'in sıcak esintisini, Hatay'ın zengin lezzetlerini hissettiren kısır, sofralara renk ve lezzet katar. Özellikle sağlıklı ve hafif bir öğün arayışında olanlar için ideal bir seçenek olan kısır, Türk mutfağının zengin mirası içinde özel bir yere sahiptir. İşte kısır tarifi malzemeleri ve en güzel kısır tarifi…

Tam Ölçülü Kısır Tarifi

Tam ölçülü kısır tarifi için:

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2 su bardağı ince bulgur

2 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı zeytinyağı

2 adet limonun suyu

1 orta boy kuru soğan

2-3 adet yeşil soğan

1/2 demet maydanoz

1/2 demet taze nane (isteğe bağlı)

1/2 demet taze dereotu

1/2 demet taze kişniş (isteğe bağlı)

2 orta boy domates

1 salatalık

1 orta boy yeşil biber

1 orta boy kırmızı biber (isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

Servis için:

Marul yaprakları

Limon dilimleri

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Yapılışı:

İnce bulguru bir kaba alın. Üzerine sıcak suyu ekleyin ve üzerini bir kapak veya temiz bir bezle kapatıp bulgurların şişmesi için yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Bu arada kuru soğanı ve yeşil soğanı ince ince doğrayın. Maydanozu, taze nane, dereotunu ve kişnişi de doğrayın. Domatesleri, salatalığı ve biberleri küçük küçük doğrayın. Şişen bulgurları geniş bir kaseye alın. Üzerine domates salçası, biber salçası, zeytinyağı ve limon suyunu ekleyin. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Hazırladığınız bulgur karışımına doğranmış kuru soğan, yeşil soğan ve diğer doğranmış yeşillikleri ekleyin. Tekrar karıştırın. Son olarak doğranmış domatesleri, salatalığı ve biberleri ekleyin ve tüm malzemelerin birbiriyle özdeşleşmesini sağlayacak şekilde karıştırın. Kısırınızın lezzetlenmesi için en az 1 saat buzdolabında dinlendirin. Servis yapmadan önce kısırınızı marul yaprakları üzerine güzelce yerleştirin. Limon dilimleriyle süsleyerek servis edebilirsiniz.

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Hatay kısır tarifi

Hatay kısır tarifi için:

2 su bardağı ince bulgur

3 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı biber salçası

1/4 su bardağı nar ekşisi

1/4 su bardağı nar ekşisi

1/4 su bardağı zeytinyağı

1 büyük boy limonun suyu

2 orta boy kuru soğan

1/2 demet maydanoz

1/2 demet taze nane

3-4 dal taze yeşil soğan

2-3 diş sarımsak (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

Üzeri için:

Marul yaprakları

Domates dilimleri

Salatalık dilimleri

Taze nane yaprakları

Limon dilimleri

Yapılışı:

İnce bulguru bir kaba alın ve üzerine sıcak suyu ekleyin. Karıştırın ve üzerini bir kapak veya temiz bir bezle kapatıp, bulgurların şişmesi için yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Bu arada kuru soğanları ince ince doğrayın. Maydanozu, taze naneyi ve taze yeşil soğanları da doğrayın. Bir başka büyük bir kasede domates salçası, biber salçası, nar ekşisi, zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi iyice karıştırın. Hazırladığınız sosun içine doğranmış kuru soğanları ve sarımsakları ekleyin. Karıştırın ve biraz dinlendirin.

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Bulgurlar şiştikten sonra fazla suyunu süzün. Bulgurları hazırladığınız sosla iyice harmanlayın. İyice karıştırdıktan sonra doğranmış maydanoz, taze nane ve taze yeşil soğanları ekleyin. İsteğe bağlı olarak pul biber ekleyebilirsiniz. Kısırı servis tabağına alın ve üzerini marul yaprakları ile kaplayın. Kenarlarına domates dilimleri, salatalık dilimleri ve taze nane yaprakları yerleştirin. Dilimlediğiniz limonlarla süsleyerek servis yapın. Soğuk servis yapmanız tavsiye edilir.

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2 Kişilik Kısır Tarifi

Kolay kısır tarifi, Hatay mutfağının en sevilen ve karakteristik lezzetlerinden biridir. 2 kişilik kısır tarifi için öncelikle kuru bulguru bir kaba alın ve üzerine yaklaşık olarak 1 su bardağı sıcak su ekleyin. Bulgurların şişmesi için yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Bu arada, bir başka büyük bir kasede, 3 yemek kaşığı domates salçası, 3 yemek kaşığı biber salçası, 1/4 su bardağı nar ekşisi, 1/4 su bardağı zeytinyağı ve 1 büyük limonun suyunu karıştırın.

İnce doğranmış 1 adet kuru soğanı bu sostan birkaç dakika bekletmek için ayırın, böylece soğanın acısının biraz hafiflemesini sağlayın. Ardından, doğranmış 1/2 demet maydanoz, 1/2 demet taze nane ve 2-3 dal taze yeşil soğanı bu sostan da bir miktar ayırın. Bulgur şiştikten sonra fazla suyunu süzün ve hazırladığınız sostaki doğranmış kuru soğanı bulgura ekleyin. İyice karıştırın ve daha önce ayırdığınız maydanoz, taze nane ve taze yeşil soğanları da ekleyin. İsteğe bağlı olarak biraz sarımsak ve pul biber de ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız kısırı servis tabağına alın ve kenarlarını marul yaprakları ile süsleyin. Üzerine domates ve salatalık dilimleri yerleştirin. Dilimlediğiniz limonlarla kısırınızı süsleyerek servis yapın. Bu ölçülerle hazırladığınız kısır, 2 kişi için doyurucu ve lezzetli bir öğün olacaktır

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