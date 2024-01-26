Kışın soğuk havalarda yapabileceğiniz patates çorbası tarifi

Soğanları küp küp doğrayın ve kerevizi de küçük parçalar halinde doğrayın. Tereyağını orta ateşte ısıtın ve soğan ile kerevizi tencereye ekleyin. Tuzunu da ekleyin ve 4 ila 6 dakika pişirin. Sarımsakları doğrayın ve tencereye ekleyin.

Sarımsakları yakmadan maksimum 1 dakika pişirin, ardından unu ilave edin. Un topaklanıp tavaya ve sebzelere yapışana kadar yaklaşık 1 dakika daha karıştırmaya devam edin.