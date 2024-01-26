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        Haberler Yemek Yapma Kışın soğuk havalarda yapabileceğiniz patates çorbası tarifi

        Kışın soğuk havalarda yapabileceğiniz patates çorbası tarifi

        Soğuk kış günlerinde hep aynı çorbalardan sıkıldınız mı? Evde kolayca hazırlanabilen ve besleyici özellikleriyle ön plana çıkan bu patates çorbasını ister ana yemek olarak ister başlangıç olarak tercih edebilirsiniz. İşte, sizin için nefis patates çorbası tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 16:22 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:22
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        • 1

          Patates çorbası, soğuk günler için ideal, rahatlatıcı bir yemek seçimi olabilir. Eğer aynı tariflerden sıkıldıysanız ve değişiklik arıyorsanız patates çorbası tarifi tam size göre. İşte, her porsiyonunu kişiselleştirebileceğiniz patates çorbasının yapılışı...

        • 2

          PATATES ÇORBASI

          Malzemeler (6 kişilik)

          1 orta boy soğan doğranmış

          2 adet kereviz sapı,

          1 çay kaşığı tuz

          4 diş kıyılmış sarımsak

          Çeyrek su bardağı un

          3 su bardağı tavuk suyu

          4 adet patates

          2 dal taze kekik (1 çay kaşığı kuru kekik de kull

          anabilirsiniz)

          1 paket krema

          1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

          1 çay kaşığı karabiber

        • 3

          Soğanları küp küp doğrayın ve kerevizi de küçük parçalar halinde doğrayın. Tereyağını orta ateşte ısıtın ve soğan ile kerevizi tencereye ekleyin. Tuzunu da ekleyin ve 4 ila 6 dakika pişirin. Sarımsakları doğrayın ve tencereye ekleyin.

          Sarımsakları yakmadan maksimum 1 dakika pişirin, ardından unu ilave edin. Un topaklanıp tavaya ve sebzelere yapışana kadar yaklaşık 1 dakika daha karıştırmaya devam edin.

        • 4

          Patatesleri soyun. Küçük, lokma büyüklüğünde parçalar halinde doğrayın. Önceden pişirdiğiniz veya hazır aldığınız et suyunu tencereye yavaş yavaş ekleyin ve harçla karıştırın. Bu aşamada karabiberi ekleyin.

          Taze kekik dalları veya toz kekikle beraber patatesleri tencereye alın. Biraz karıştırdıktan sonra patateslerin et suyuyla özdeşleşmesini bekleyin. Çorbayı 20-25 dakika pişirin, ardından kaynamaya bırakın ve kapağını kapatın.

        • 5

          Patateslerin yaklaşık yarısını çıkarın ve sıcağa karşı çatlamayacak büyük bir kapta blender kullanarak pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın.

          Patateslerinizi tekrar tencereye ekleyin ve eğer taze kekik dalları eklediyseniz onu çıkartın.

        • 6

          Çorbanıza bu aşamada kremanızı ekleyebilirsiniz. Kıvam almaya başlayan çorbanıza peynirden biraz ekleyin ve geri kalanını üzerine serpmek için ayırın.

          İsteğinize bağlı olarak maydanoz ve kereviz yapraklarıyla süsleyin. Üzerine isterseniz kaşar ve küçük pastırma parçaları ekleyerek servis edebilirsiniz.

          Kaynak: Wyse Guide

          Fotoğraf kaynak: YouTube

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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