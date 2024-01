Turunçgiller



Çoğu insan soğuk algınlığına yakalandıktan sonra doğrudan C vitaminine yönelir. Bunun nedeni, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olmasıdır.

C vitamininin, enfeksiyonlarla savaşmanın anahtarı olan beyaz kan hücrelerinin üretimini arttırır. Turunçgillerin çoğu C vitamini bakımından yüksektir.