Kişiliğinizi ortaya çıkaran resim: Hangi hayvan sizinle özdeşleşiyor?

ÖRDEK YAVRUSU

Bu hayvan ilk fark edilmesi en zor olanlardan biridir! Diğer hayvanları fark etmeden önce ördek yavrusunu gördüyseniz sessiz bir kişiliğe sahipsiniz demektir. Ayrıca çok detaycısınız ve biraz da mükemmeliyetçisiniz.