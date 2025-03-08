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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Kısık Ateşte Düdüklü Tencere' sahnede

        'Kısık Ateşte Düdüklü Tencere' sahnede

        "Sonsuz bir uyku insanı dinlendirir mi? İnsan hiç tanımadığı bir kişiye benzer mi?" sorularına cevap arayan'Kısık Ateşte Düdüklü Tencere', 9 ve 23 Mart'ta matine-suare temsiller vererek Zorlu PSM %100 Studio'da tiyatroseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 00:04 Güncelleme: 08.03.2025 - 00:04
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        'Kısık Ateşte Düdüklü Tencere' sahnede
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        "Sonsuz bir uyku insanı dinlendirir mi? İnsan hiç tanımadığı bir kişiye benzer mi?" sorularına cevap arayan, geçtiğimiz sezon Mey|Diageo’nun kurumsal desteğiyle dördüncü dönemine devam PSM Atölye kapsamında kısa oyun olarak sahnelen ve bu sene Zorlu PSM yapımı olarak profesyonel yolculuğuna adım atan Kısık Ateşte Düdüklü Tencere, mart ayında gerçekleştireceği matine-suare temsilleriyle tiyatroseverleri karşılıyor.

        Emir Taha Sarı’nın kaleme aldığı, İrem Kalaycıoğlu’nun yönettiği, Aylin Alıveren’in dramaturjisini üstlendiği Kısık Ateşte Düdüklü Tencere, bu sezon metin ve rejisel düzenlemelerle tek perde ve 60 dakikalık bir formatta sahneleniyor.

        Oyunun oyuncu kadrosunda Emre Yıldızlar, İlyas Özçakır, Gül Doğa Selvi, Ferhat Teymur, Onur Akbay ve Yusuf Sarıaslan’ın yer alıyor. Kısık Ateşte Düdüklü Tencere, PSM Atölye’nin sahnelenen ilk oyunu olarak çıktığı profesyonel yolculuğunda tiyatroseverlerden büyük ilgi görmeye devam ediyor.

        Kısık Ateşte Düdüklü Tencere etkinliğinin biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.

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        #Kısık Ateşte Düdüklü Tencere
        #Zorlu PSM
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