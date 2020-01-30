Kısa Film jürisi belirlendi

39. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Kısa Film Yarışması filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri belirlendi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 10-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 39. İstanbul Film Festivali tarafından kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla yapılan Ulusal Kısa Film Yarışması'na katılan filmleri değerlendirecek jüri üyeleri belirlendi.

Boran Kuzum

Başvuru süreci 24 Ocak’ta tamamlanan Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde bu yıl kısa film yönetmenleri Konstantina Kotzamani ile Gökalp Gönen ve oyuncu Boran Kuzum yer alıyor.

Jürinin seçeceği En İyi Kısa Film, Anadolu Efes tarafından 5.000 TL ile ödüllendirilecek. Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) jürisi de yarışmadaki bir filme ödül verecek.

Gökalp Gönen

Festivalde bu yıl filmlerinde sevgi ve rüyalar gibi ilkel temaları, gizem ve yaşamın içindeki gerçekdışılığı işleyen, Yunanistan’ın yükselen yıldızı Konstantina Kotzamani’nin tüm kısa filmleri toplu bir gösterimle izleyiciyle buluşacak.

Konstantina Kotzamani

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yer alacak filmler Berrak Çolak, Osman Nail Doğan ve Aslı Ildır’dan oluşan Ulusal Kısa Film Danışma Kurulu tarafından 17 Mart 2020’de açıklanacak.