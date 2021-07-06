Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurmasının ardındanen çok merak edilen konulardan biri de kısa çalışma ödeneğinin ne zaman biteceği oldu. Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitecek gibi soruların cevaplarını bir araya getirdik...



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Pandemi döneminde istihdam kaybını önlemek amacıyla Nisan 2020’de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması 31 Mart’ta sona ermişti. Sonrasında düzenleme 30 Haziran tarihine kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.