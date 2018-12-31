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Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) onaylı Türkiye'nin ilk Kış Kupası Açık Su Yüzme Yarışları, İzmir'in Menderes ilçesinde başladı.
AA'nın haberine göre Menderes Belediyesinin ev sahipliğinde, TYF, Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi ve Marathon Masters Spor Kulübü Derneği koordinesinde gerçekleştirilen 2018 Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Yarışları'na 19'u kadın 100 sporcu katıldı.
Çeşitli yaş gruplarından yüzücüler, 14,5 derecelik deniz suyunda bin 500 metrelik parkuru tamamlayacak.
Manş Denizi'ni yüzerek geçen üçüncü Türk kadın sporcu olan Bengisu Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmanın TYF'nin düzenlediği ilk kış yüzme kupası olduğuna dikkati çekerken, etkinliğe, denizde yüzmeyi seven herkesin iştirak edebildiğini dile getirdi.
Yarışmanın düzenlediği koyun yarış için çok uygun nitelikler taşıdığını anlatan Avcı, "Yüzmeyi ve sporu seven insanların yarışma fırsatı bulabilecekleri, arkadaşlıklar kurup, kendilerini deneyebilecekleri çok güzel bir parkur." ifadelerini kullandı.
Yarışmada mücadele eden Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da çocukluğundan beri sporla ilgilendiğini, 50 yaşına yaklaşırken yüzmeye yöneldiğini, fırsat buldukça kış aylarında denize girdiğini söyledi.
Hem sağlık hem de yaşam performansı bakımından kış yüzmesini önemsediğini dile getiren Yıldırım, "Herkese tavsiye ediyorum. Herkes kışın yüzebilir. Bunun için alışkanlık gerekir. Güne başlarken soğuk suyla başlamak gerekir." diye konuştu.
Yarışma için Muğla'dan gelen 71 yaşındaki Necati Sağır ise kış yüzmesine 15 yıl önce başladığını kaydederek, "Kış yüzmesi bana iyi geliyor. Hiçbir zorluğu yok. Sadece alışmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
"ULUSLARARASI OLMASI İÇİN ÇABALAYACAĞIZ"
DTO İzmir Şubesi Meclis Başkanı Kenan Yalavaç, katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yarışların geleneksel hale gelmesi için çalışacaklarını aktardı.
Deniz sevgisi aşılamak ve bölgenin tanıtımına katkı sağlamak istediklerini kaydeden Yalavaç, "Bu yıl ulusal bazda düzenliyoruz. Organizasyonun gelecek yıllarda uluslararası olması için çabalayacağız. İş adamları, bürokratlar, sporcular. Türkiye'nin her yerinden katılım var." şeklinde konuştu.
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