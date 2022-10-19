Bu ülkelerde Covid-19 vaka artışları bekleniyor

Ağustosun başından bu yana küresel Covid-19 vakalarındaki düşüş eğilimi sürüyor fakat sağlık uzmanları, ülkelerin test ve aşılama kapasitesini azaltmasının, ilerleyen aylarda vakalardaki düşüş eğilimini tersine çevirme ihtimalinden endişeli.
Uzmanlar, düşük test ve aşılamaların yeni Covid-19 varyantlarının takibini zorlaştıracağı ve bunun sonucunda virüsün daha kolay yayılacağı kanaatinde.
Özellikle kış mevsiminde insanların kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmesi, Covid-19'un yayılımını en çok tetikleyen etkenler arasında yer alıyor.
KUZEY YARIM KÜRE ÜLKELERİNDE VAKA ARTIŞI BEKLENİYOR
Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarık Jasarevic, Kuzey Yarım Küre ülkelerinde ilerleyen aylarda vaka artışı beklediklerini vurgulayarak, "Dünya genelinde çok düşük veya hiç uygulamada olmayan halk sağlığı tedbirleri, virüsün serbest dolaşımına imkan tanıyor. Vakaların artmasıyla aşı olmayanlarda hastaneye kaldırılma ve ölüm oranlarının artması muhtemeldir" ifadesini kullandı.
YENİ ALT VARYANTLARIN BAĞIŞIKLIKTAN KAÇIŞ İHTİMALİ MÜMKÜN
Covid-19'un Omicron varyantının yeni alt türlerinde öncekilere kıyasla daha şiddetli bulaşıcılık tespit etmedikleri bilgisini paylaşan Jasarevic, "Buna karşın her yeni alt varyantta bağışıklıktan daha fazla kaçış ihtimali mümkün ve şu an bu alt varyantları saptama ve analiz etme noktasında iyi bir yerde değiliz" değerlendirmesinde bulundu.
Jasarevic, Covid-19 aşılarının, tamamen enfeksiyonu önleme garantisi vermemesine rağmen şiddetli hastalık veya virüs kaynaklı ölüm riskini önleyen tek araç olduğunu vurguladı.
İSVİÇRE VE FRANSA MASKE ZORUNLULUĞUNU GERİ GETİRMEYİ TARTIŞIYOR
Bazı Avrupa ülkeleri, bu gerçeği göz önünde bulundurarak kapalı mekanlarda maske zorunluluğunu yeniden getirme fikri üzerinde duruyor.
İsviçre'de eylülün sonundan bu yana Covid-19 vakalarında artış görülmesi üzerine Federal Hükümet, toplu taşımalarda maske zorunluluğunun yeniden getirilmesini yerel yönetimlerin değerlendirmesine sundu. Kentlerdeki vaka oranlarına göre yerel yönetimlerin, maske zorunluluğunu geri getirip getirmemeye dair bu ayın sonuna kadar karar alması bekleniyor.
Fransa'da da Covid-19'un 8'inci dalgası yayılmaya başlarken, hükümet, kapalı mekanlarda maske kuralını yeniden devreye koymayı tartışıyor.
Hükümete bağlı Sağlık Riskleri Öngörü ve Takip Komitesi (COVARS) Başkanı Brigitte Autran, maske zorunluluğunu geri getirmenin henüz söz konusu olmadığını fakat Komite üyelerinin bu yönde görüş belirttiğini vurguladı.
ALMANYA'DA "KENDİMİ KORUYORUM" KAMPANYASI
Almanya'da Sağlık Bakanlığı, ülkede artmaya başlayan Covid-19 vakalarına karşı aşı olmayı teşvik eden ve salgında dikkatli davranmaya çağıran "Kendimi Koruyorum” kampanyasını başlattı.
Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Berlin'de 14 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 salgınında sonbahar ve kış dalgasının beklendiğini ve bunun şimdiden başladığını belirterek, gelecek dönemde önemli bir kriz olmaması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
Artan Covid-19 vakalarına karşı eyaletlerin kapalı alanlar için maske zorunluluğu getirmeleri gerektiğini belirten Lauterbach, “Şu an gittiğimiz yol, iyi bir yol değildir" uyarısında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!