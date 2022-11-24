Kış konserleri coşkusu başladı

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Sıla, Yıldız Tilbe, Sertab Erener, Duman, Ozbi, Sena Şener, Sefa Doğanay, Ufuk Beydemir ve Baturay Özdemir gibi birçok ünlü isim, kış konserleriyle Türkiye'nin dört bir yanında Kasım ve aralık aylarında hayranlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

İşte KerkiSolfej organizasyonun gerçekleştirdiği etkinlik takvimi:

25 Kasım Ankara - Sıla, Baturay Özdemir

26 Kasım Kayseri - Sıla, Baturay Özdemir

30 Kasım Eskişehir - Levent Yüksel, Sena Şener

1 Aralık Eskişehir - Dolu Kadehi Ters Tut, Lil Zey

2 Aralık Eskişehir - Duman, Ozbi

4 Aralık Trabzon - Baturay Özdemir

5 Aralık Ordu - Baturay Özdemir

6 Aralık Sinop - Baturay Özdemir

7 Aralık Samsun - Baturay Özdemir

7 Aralık Ordu - Sefa Doğanay

8 Aralık Samsun - Sefa Doğanay

9 Aralık Bursa - Sertab Erener, Evdeki Saat

9 Aralık Samsun - Sefa Doğanay

9 Aralık İzmir - Pentagram

10 Aralık Bursa - Pentagram, Ufuk Beydemir

10 Aralık İstanbul - Şaşırt Beni tiyatro oyunu

10 Aralık İzmir - Mavi Gri

10 Aralık Antalya - Baturay Özdemir

11 Aralık İzmir - Sertab Erener

11 Aralık Bursa - Dolu Kadehi, Mavi Gri ve Kula Bursalı

12 Aralık İstanbul - Sıla, Yıldız Tilbe

14 Aralık Mersin - Sefa Doğanay

14 Aralık İstanbul - Şaşırt Beni

15 Aralık Ankara - Candan Erçetin

16 Aralık İstanbul - Baturay Özdemir

16 Aralık Kayseri - Sefa Doğanay

17 Aralık Sivas - Sefa Doğanay

17 Aralık Ankara - Mark Eliyahu

17 Aralık Kayseri - Candan Erçetin

17 Aralık Bursa - Yüksek Sadakat

18 Aralık Tokat - Sefa Doğanay

18 Aralık Konya - Candan Erçetin

20 Aralık Ankara - Baturay Özdemir

21 Aralık İzmir - Yüksek Sadakat

21 Aralık Bursa - Necati ve Saykolar

21 Aralık Van - Sefa Doğanay

22 Aralık Diyarbakır - Sefa Doğanay

22 Aralık İstanbul - Sertab Erener

23 Aralık Mardin - Sefa Doğanay

23 Aralık Bursa - Birsen Tezer & Hüsnü Arkan

24 Aralık İzmir - Birsen Tezer & Hüsnü Arkan

24 Aralık Şanlıurfa - Sefa Doğanay

25 Aralık İstanbul - Baturay Özdemir

25 Aralık Ankara - Sertab Erener

31 Aralık İzmir - Buray