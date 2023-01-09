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Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kaz tiridi damak çatlatıyor

Samsun’un iç bölgelerinde kış aylarının vazgeçilmezi olan ve lezzetiyle damak çatlatan kaz tiridine talep artıyor

Giriş: 09.01.2023 - 15:59 | Güncelleme: ABONE OL
Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kaz tiridi damak çatlatıyor
Kış aylarının vazgeçilmezi damak çatlatıyor
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AA

Kaz tiridi Samsun’un iç bölgelerinde oldukça yoğun tüketiliyor. Havza, Asarcık, Kavak, Ladik ve Vezirköprü’de çokça yapılıp tüketilen tirit, Havza’da sayıları her geçen yıl artan tesislerde sevenlerinin beğenisine sunuluyor.

AA'nın haberine göre ilçede bulunan tirit evleri, özellikle kış aylarında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Tirit evinde yer bulmakta zorlanan vatandaşlar rezervasyonla kendilerine yer ayırtıyorlar. Bir çok tesiste kış aylarının sonuna kadar rezervasyon yaptıran vatandaşlar bulunuyor.

Havza ve çevresinde köylerde hoş sohbetlerin yapıldığı kış aylarında ocaklara asılan kazların yağından pilav yapılıp yufkaların (lavaş) yağlanmasıyla ortaya çıkan ve son 10 yıldır yoğun olarak yapılan tanıtım çalışmalarıyla ilgi çeken kaz tiridi yurdun bir çok yerinden insanları bölgeye çekiyor.

Havza’da tirit evine gelen müşteriler de ateş önünde döne döne pişen kazların fotoğraflarını çekip sosyal medya hesaplarında paylaşarak tiridin tanıtımına katkıda bulunuyor.

Tirit evi işletmecisi Bayram Pala, tiridin bölgede uzun yıllardır kış aylarında yapılan bir yemek olduğunu belirterek, "Kış aylarında köylerde yapacak bir iş olmadığında bir araya gelen büyüklerimizin geceleri sohbet eşliğinde yanan ateşte 3-4 saatte pişirilen bir yemektir tirit. Kaz tiridi önceleri evlerde bulunan ocakların bacalarında yapılırdı. Tirit damak çatlatan bir lezzet. Son yıllarda yapılan tanıtım çalışmaları ile bölgemizde tirit yapan tesislerin sayısı çoğalmaya başladı" bilgilerini paylaştı.

Pala, sabah gelir gelmez ocağın yakıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Ocağımız yeterince ısınınca tirit yapmak için kazlarımızı ocağımıza asıyoruz. Ağır ateşte kendi yağı ile 3 ila 4 saat arasında pişiriyoruz. Alt tarafta biriken kazın yağı ile bulgur pilavı yapıp yufkaları da (lavaş) yağlarız. Pişen kaz, bulgur pilavının üzerine didilir, yağlanmış yufka ekmekleriyle güzelce servis yapılır.

Yanında kızılcık ekşisi, ayran, olmazsa olmaz turşu ve bölgemizin vazgeçilmezlerinden semaver çayı ile birlikte müşterilerimize servis etmekteyiz. Şu anda bütün bir kazdan yapılan tirit 800 lira, porsiyon olarak ise 135 liraya müşterilerimize sunmaktayız. İkramlarımız ister bütün kaz isterse porsiyon olsun tüm müşterilerimiz için standarttır."

Tiridin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Bayram Pala, "Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgeden müşterimiz var. Bu lezzeti tatmak için Artvin’den Ankara’ya, Çorum’dan İstanbul’a birçok ilimizden misafirimizi ağırlamaktayız. Şu an kış sonuna kadar randevularımız var. Gelen misafirlerimizi ister özel odalarda isterse restoran bölümümüzde misafir etmekteyiz" şeklinde konuştu.

Tirit yemek için İstanbul’dan gelen Recep Yılmaz ise "Aslen Havzalıyım fakat İstanbul’da ikamet etmekteyim. Çocukluğumdan bildiğim tiridi yemek için her yıl Havza’ya gelmekteyim. Tirit benim için vazgeçilmez bir lezzet" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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