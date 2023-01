ABD'de Massachusetts Göz ve Kulak Hatenesi ve Northeastern Üniversitesi ile yapılan bir çalışmaya göre burunun üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı daha önce bilinmeyen bir bağışıklık sistemi olduğu tespit edildi.

The Journal of Allergy and Clinical Immunology dergisinde yayımlanan çalışma, nezle, grip ve COVID-19 gibi virüslerin neden soğuk havalarda artış gösterdiğini araştırmak üzere gerçekleştirildi.