Massachusetts Göz ve Kulak Hastanesinde KBB Dönüşümsel Araştırma müdürü ve makalenin baş yazarı olan Dr. Benjamin S. Bleier, “Nezle ve grip mevsiminin hep soğuk aylarda görüldüğü ve bunun sebebinin de insanların, havadan yayılan virüslerin daha kolay yayılabildiği iç mekanlarda daha fazla vakit geçirmesi olduğu düşünülürdü.
Ancak bizim çalışmamız, her yıl yaşanan ve en son COVID-19 salgınında şahit olduğumuz viral üst sonulum yolu enfeksiyonlarındaki bu mevsimsel değişimin temel sebebini gösteriyor" diyor.