Kış aylarında neden güneş kremi kullanmalıyız?

ERKEKLERDE RİSK DAHA FAZLA

Ülkemizde deri kanserlerinin sıklığına ilişkin sağlıklı istatistik veriler olmasada biliniyor ki cilt kanseri tüm kanserler içinde en yaygın görülen kanserler arasındadır. Ülkemizde cilt kanserleri türlerinden biri olan melanom, son 30 yılda yüzde 237 oranında artış göstermiştir. Diğer organlara yayılım gösteren melanom, tüm cilt kanseri ölümlerinin çoğunluğunu oluşturur. Melanom dışı cilt kanserleri grubunda yer alan bazal ve yassı kanserler arasında daha çok bazal hücreli kanserler sık görülür. ABD'de her yıl 1 milyon yeni vaka görülürken bu oran Türkiye'de her 100 bin erkekte 1,9, her 100 bin kadında ise 1,3 görülme sıklığına sahiptir. Yani erkek cinsiyette risk kadınlara oranla daha yüksektir. Bunun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte güneşe maruziyetin daha fazla olmasının etken olduğu düşünülmektedir. Cilt kanserinde yaşam kaybı oranı ise her 100 hastada 1 olarak tahmin edilmektedir.

BENLER VE KANSER

Hemen hemen herkesin vücudunda görülebilen, renkleri beyazdan siyaha, boyutları küçükten büyüğe değişebilen benler aslında sağlık için zararlı oluşumlar değildir. Ancak renk ve şekil değiştirerek cilt kanserlerinin öncüsü olabilirler.

Hastanın hekime başvurması için gerekli durumlar:

1- Benin renginde koyulaşma, koyu siyaha dönme,

2- Aniden büyüme,

3- Konturlarının düzensizleşmesi (şekilsiz bir hal alması),

4- Etrafında daha küçük başka benlerin aniden çıkması.

Benlerdeki diğer şüpheli değişiklikler:



· Soyulma,

· Kaşıntı,

· Bendeki pigmentlerin çevre dokuya yayılması,

· Akıntı veya kanama.