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Kirstie Alley’nin bedeni yakılacak!- Scientology Kilisesi... - Magazin haberleri

Kirstie Alley’nin bedeni yakılacak!

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ABD'li oyuncu Kirstie Alley’nin bedeninin Scientology Kilisesi'nin düzenleyeceği törenle yakılacağı açıklandı. Alley, 1970'lerde madde bağımlılığını yenmesine yardımcı olan Scientology Kilisesi'nde en üst seviye olan 'Thetan 8' unvanını almıştı

Giriş: 07.12.2022 - 15:16 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kolon kanseri nedeniyle 71 yaşında hayatını kaybeden Kirstie Alley'in cenaze törenine ilişkin detaylar ortaya çıktı. "Bak Şu Konuşana" ve "Cheers" dizileriyla tanınan televizyon yıldızı, üyesi olduğu Scientology Tarikatı tarafından düzenlenecek tören ile son yolculuğuna uğurlanacak. Alley'nin cansız bedeninin yakılacağı belirtildi.

  • Scientology Tarikatı'nın başka bir üyesi olan John Travolta da "Bak Şu Konuşana" serisindeki rol arkadaşı ve eski sevgilisi Alley için, "Kirstie muhtemelen sahip olduğum en özel ilişkiydi. Seni seviyorum Kirstie. Birbirimizi bir kez daha göreceğimizi biliyorum" mesajını paylaştı. Öte yananda Travolta'nın eşi 57 yaşındaki aktris Kelly Preston da Temmuz 2020'de meme kanserinden vefat etmişti.

  • ÖLÜMÜNÜ ÇOCUKLARI DUYURDU

    Alley'nin, 1983-1997 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Parker Stevenson ile birlikteliğinden dünyaya gelen çocukları William True Stevenson ile Lillie Price Stevenson, üzücü haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile duyurdu.

  • "BÜYÜK BİR GÜÇLE SAVAŞTI"

    William True ile Lillie Price, annelerinin en yakın aile üyeleri tarafından sevgiyle kuşatıldığını ve büyük bir güçle savaştığını belirtti. Alley'nin çocukları, "Bizi onun hiç bitmeyen yaşama sevinci ve onu bekleyen maceraların kesinliğiyle baş başa bıraktı" ifadelerini kullandı.

  • 'ÜSTÜN İNSAN' SEVİYESİNE ULAŞTI

    Alley, 1970'lerde madde bağımlılığını yenmesine yardımcı olan Scientology Kilisesi'nde en üst seviye olan ‘Thetan 8’ unvanı almış, ünlü olduğu dönemde de kendini dine adamıştı.

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