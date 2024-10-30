Kırşehir’de otomobilin çarptığı özel güvenlik görevlisi öldü

Kaza, saat 22.00 sıralarında Mucur- Kayseri yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.

Bir öğrenci yurdunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Onur Ünser, mesaisini tamamladıktan sonra evine dönmek için yol kenarında araç beklemeye başladı.

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Bu sırada, Kırşehir’den Kayseri istikametine seyir halinde olan S.İ.G. (22) yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek Ünser’e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Ünser, yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Ünser’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ünser’in cenazesi, Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.