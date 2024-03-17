Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
Kırşehir'in Mucur ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı.
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Ankara'dan Van'a yola çıkan Vangölü Turizm firmasına ait Zekayi B. yönetimindeki 34 YK 0496 plakalı yolcu otobüsü, Kırşehir' in Mucur ilçesi çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol çıkarak devrildi.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Kazada, sürücüyle birlikte 15 kişi hafif yaralandı.
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Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili karayolu üzerinde polis güvenlik tedbirleri alarak trafik kontrollü şekilde verildi.
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Emniyet ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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