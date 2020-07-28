AA

Kırşehir'de silah ticareti yaptıkları ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi, Boztepe ve Çiçekdağı ilçeleri ile Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, silah ticareti yaptıkları öne sürülen suç şebekesine yönelik farklı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda İ.A, T.Y, İ.İ, H.G, İ.G. ve S.G. gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada ruhsatsız 6 av tüfeği ve buna ait 115 fişek, 5 tabanca, 43 mermi ve 160 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.