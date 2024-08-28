Kırşehir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Kırşehir'in Kaman ilçesinde, otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Kaman ilçesi Karakaya köyü mevkisi D-260 karayolunda meydana geldi. Emre Şahin (23) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Ali Bektaş (23) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. DHA'nın haberine göre, tedaviye alınan yaralılardan Ali Bektaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.