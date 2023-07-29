Kırşehir'de iş hanı yangını: 9 iş yeri küle döndü

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Kırşehir'de bir iş hanında çıkan yangında, 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kuşdilli Mahallesi'ndeki Dedeli İş Hanı'nda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

9 İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ AA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında terzi, yüncü, ambar, yorgancı, berber ve anahtarcıların da olduğu 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi.