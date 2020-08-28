İHA

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Erol Erşekerci'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya alınan Başhekim Yardımcısı Erşekerci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeni normale dönüş sürecinin ardından salgının artış gösterdiği Kırşehir'de, Vali İbrahim Akın öncülüğünde İl Sağlık Müdürü Ali Bulut'un da yaptığı saha çalışmalarıyla salgından korunma yöntemleri halka anlatılıyor. Belediye ekiplerinin belirlenen periyotlarda dezenfekte yaptığı şehirde vaka sayılarında da artış gözleniyor. Kentte İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararınca yapılan düğünlerin saatlerin de kısıtlama, 65 yaş üstü vatandaşların kalabalık ortamlara girişlerinde saat düzenlemesi ve kamu kurumlarında yapılan ikramlara yasak getirilmişti.

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