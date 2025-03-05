Kırsala terk edilen eşeğe 21 yıldır bakan hayvansevere destek yağdı

İstanbul'da çalışırken emekli olan, şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşmak ve doğayla iç içe yaşamak için 22 yıl önce eşiyle memleketi Ağın'ın Saraycık köyüne dönen 3 çocuk babası İkinci'nin, yaşlandığı ve yük taşıyamadığı gerekçesiyle 21 yıl önce sahibi tarafından kırsala terk edilen eşeği sahiplenmesi takdir gördü.

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Evinin bahçesinde barınak yapıp bakımını üstlendiği ve Minik adını verdiği eşeği zamanla arkadaşı gibi gören İkinci'nin haberinin basında yer alması üzerine farklı kentlerden arayanlar hem tebrik etti hem de destek sunmak istediklerini belirtti.

Ağın Belediyesi aracılığıyla arayanlardan bazılarının da Minik'i sahiplenmek istediğini belirtmesi üzerine İkinci, çok sevdiği Minik olmadan bir hayat düşünemediğini, kendi imkanlarıyla ona bakabildiğini belirterek yardım taleplerini kabul etmedi.

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Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, 60 haneli köyde yaşayanların kış aylarında kent merkezine gitmesi nedeniyle sahipsiz kalan 40'ı aşkın kedi ve köpek ile onların yavrularını da 15 yıldır besleyen İkinci'yi ziyaretinde, gösterdiği duyarlılıktan dolayı plaket verdi, altın ile bir yıllık arpa ve saman hediye etti.

Ülkenin farklı illerinden de Minik için battaniye ve yorgan gönderildi.

"MİNİK'E NASIL 21 SENEDİR BAKIYORSUNUZ DİYE SORANLAR OLUYOR"

İkinci, varlığıyla köydeki hayatına renk katan "Minik" adlı eşeği sayesinde Türkiye'de tanınan bir kişi haline geldiğini söyledi.

Minik ile dostluğuna ilişkin haberin yayımlanmasının ardından birçok kişinin telefonla kendisine ulaştığını anlatan İkinci, "Sağ olsunlar günlük 2-3 yerden arıyorlar, 'Her konuda yanınızdayız, size yardımcı olabiliriz.' diye. 'Minik'i nasıl sahiplendiniz, Minik'e nasıl 21 senedir bakıyorsunuz?' diye soranlar oluyor. Çoğu, 'İnanılacak şey değil, 21 sene bir eşeğe bakılmaz, sütü içilmiyor, eti yenmiyor, sen nasıl buna hizmet ettin?' diyorlar. Minik ile arkadaş gibi olduk. Minik bensiz, ben Minik'siz olamam. 21 senedir arkadaş gibi yaşıyoruz" diye konuştu.

"MİNİK ÜŞÜMESİN DİYE BATTANİTE GÖNDERMİŞLER"

REKLAM İkinci, 21 yıldır şefkatle baktığı eşeğe bugüne kadar bir kez olsun semer vurmadığını, onu herhangi bir işte çalıştırmadığını belirtti. Minik'e bakmak için yardıma ihtiyacı olmadığından gelen yardım taleplerini geri çevirdiğini ifade eden İkinci, sadece Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar'ın saman ve arpa yardımını kabul ettiğini kaydetti. İkinci, "Minik'in samanı, arpası geldi. Bazı vatandaşlarımız da sağ olsunlar Minik üşemesin diye battaniye göndermişler, battaniye de geldi. Gelen battaniyelerin bir kısmını soğuk havada üşümesinler diye diğer hayvanların da altına sereceğim. Sahipsiz hayvanlar üşümesin diye onlara da yardımcı olacağım" ifadelerini kullandı. "BU DUYARLILIĞIN TÜM İNSANLIĞA ÖRNEK OLMASINI DİLİYORUZ" Belediye Başkanı Çakar ise Turan İkinci'nin, yaşlandığı için yürümekte dahi zorlanan eşek Minik'e 21 yıldır gösterdiği şefkatin takdire şayan olduğunu belirtti. Duayen sanatçı rahmetli Barış Manço'nun "Arkadaşım eşek" şarkısının Turan İkinci ve eşek "Minik"in hikayesiyle adeta gerçeğe dönüştüğünü anlatan Çakar, şöyle dedi: "Bu dostluk hikayesiyle ilgili vatandaşlardan, hayvanseverlerden çokça dostluk mesajları aldık, Minik'in bakımıyla ilgili yardımcı olabileceklerini ilettiler. Fakat Turan amca yardımları kabul etmiyor. Böyle bir dostluğun tarifi ancak kitaplarda olur. Turan amca bize ulaştığı her daim, Minik'imiz bu dünyadan göçüp gidinceye kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağımızın sözünü de veriyoruz. Turan amcanın gösterdiği bu örnek kişiliği takdir ediyoruz. Bu duyarlılığın tüm insanlığa örnek olmasını diliyoruz."