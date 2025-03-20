Kırsal Kalkınma Desteği nedir, neleri kapsıyor? 2025 yılı Kırsal kalkınma destekleri ne kadar?

KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ NELERİ KAPSIYOR?

Anadolu Ajansı’ndan Mustafa Çalkaya’nın haberine göre; Tarım sektörü, kırsal kalkınmaya sağlanacak 18,5 milyar liralık destek ve üreticilere aktarılacak 1 milyar dolar hibeyle güç bulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırsal kalkınma ve tarım projeleri için yeni paketi açıklarken, gözler bu paketin detaylarına çevrildi.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, son yıllarda ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmeler ile küresel iklim değişikliği, su kısıtı, artan nüfus ve kentleşme gibi faktörler, gıda arz güvenliğinin önemini artırdı.

Bakanlık da bu kapsamda başlattığı yeni modele yönelik çalışmalarında son aşamaya geldi.

Buna göre, hayvansal ve su ürünleri üretiminde Ocak 2024 itibarıyla, bitkisel üretimde de bu yıl planlama modeliyle geçildi. Planlı üretim kapsamında, havzalarda yetiştirilecek ürünlerin belirlenmesinde toprak, topoğrafya, su varlığı ve sulama imkanları dikkate alındı.

Tarımsal destekler de bu çerçevede yeniden düzenlenerek daha etkin ve sade yapıya kavuşturuldu. Hayvansal üretim ve su ürünlerinde 2024-2026, bitkisel üretimde de 2025-2027 yıllarını kapsayacak şekilde yeni tarımsal destekleme modeli devreye alındı.

Tarımsal üretimin yönlendirilmesi için tarımsal desteklemeler, sade, yönlendirici, etkin ve öngörülebilir hale getirildi. Yeni destekleme modeliyle, Bakanlığın tarımsal destekleme bütçesinde de önemli artış yapıldı, 2025 yılı tarımsal destekleme bütçesi 135 milyar liraya çıkarıldı.