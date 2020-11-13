Kırmızı Oda Selvi kimdir? Kırmızı Oda dizisinde Selvi karakterine Sema Keçik hayat veriyor. Sema Keçik, 1965 yılında Ağrı’da dünyaya geldi. Lisansını Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bölümü Ses ve Ritm Eğitimi Bölümü’nde tamamladı.

SEMA KEÇİK KİMDİR? SEMA KEÇİK'İN BİYOGRAFİSİ

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin dansçısı olan Sema Keçik, 2009 yılında rol aldığı Bir Bulut Olsam dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Bir döneme damga vuran, baş rollerini Halit Ergenç, Meryem Uzerli ve Nebahat Çehre’nin başrollerini paylaştığı Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Daye Hatun rolünü canlandırdı. Ardından Aşk Yeniden ve Paşa Gönlüm dizilerinde rol aldı. Sema Keçik, 2017’den bu yana Show Tv’de yayınlanan başrolü Jessica May Drociunas ve Tolga Mendi’nin paylaştığı Yeni Gelin dizisinin kadrosunda yer almakta ve Möhteber karakterini canlandırmaktadır.