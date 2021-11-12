Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Kırmızı Oda oyuncu kadrosu! Kırmızı Oda oyuncuları Pembe, Süveyda, Keklik kim? Kırmızı Oda hangi gün?

Kırmızı Oda oyuncuları yaşları ve isimleri merak ediliyor. Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda her hafta cuma akşamı 20:00'da TV8'de yayınlanıyor. Gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisinin izleyicileri Kırmızı Oda oyuncuları Keklik Süveyda, Derya, Pembe, Keklik gerçek isimleri ne, kaç yaşında? Sorularına yanıt arıyorlar. İşte Yeni sezon Kırmızı Oda oyuncuları hakkında...

12.11.2021 - 19:35 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • TV 8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda her Cuma akşamı saat 20:00'da severleriyle buluşuyor. Dizi OGM Pictures imzalı olup, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündedir. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanmıştır.

    KIRMIZI ODA KONUSU

    Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

  • KIRMIZI ODA OYUNCULARI

    BİNNUR KAYA - DOKTOR HANIM

    19 Nisan 1972 yılında Elazığ'da doğmuştur. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı. 

    İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır. Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası komedi dizisinin kadrosuna dahil oldu. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 2014 yılında ise 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolü ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.

  • MELTEM CUMBUL - PEMBE 

    Meltem Cumbul, 5 Kasım 1969 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Lise eğitimine 1983 yılında İzmir Türk Koleji'nde başladıktan sonra Ata Koleji'nde eğitimi sürdürdü. Buradan 1987 yılında mezun oldu. 1991 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Drama Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu.

    Oyunculuk kariyerine 1994 yılında yayınlanan Bir Sonbahar Hikayesi adlı sinema filminde oynayarak başladı. Meltem Cumbul, yirmi sinema filmi, kariyerinde çıkış yakalamasına sebep olan Yılan Hikayesi başta olmak üzere on dizide oynamıştır.

  • AYTA SÖZERİ - KEKLİK 

    Ayta Sözeri, 31 Mart 1976'da Batı Almanya'da doğdu. Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı.

    Ayta Sözeri "Benimle Söyle" yarışma programında jüri görevi yaptı.

    Ayta Sözeri, 2019 yılında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği ilk konserinde Belkıs Özener'i sahnesinde ağırladı. Verdiği konserler büyük ilgi gören Ayta Sözeri, 2020 yılında Bodrum Antik Tiyatrosu'nda verdiği konserde bu kez efsane sanatçı Gülden Karaböcek'i sahnesinde konuk etti.

  • BAŞAK DAŞMAN - ASUMAN 

    Başak Daşman 10 Nisan 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde alan Daşman, oyunculuk eğitimiyse Müjdat gezen Sanat Merkezi’nde almıştır. Çeşitli projelerde yer aldıktan sonra "Parmaklıklar Ardında" dizisiyle dikkatleri üzerine çekmiştir. 

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.