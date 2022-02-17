Kırmızı Oda final mi oldu, final ne zaman? Kırmızı Oda final fragmanı yayınlandı!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi bu hafta itibarıyla final yapacak. Yayınlanmaya başladığı ilk günlerde reyting rekorları kıran Kırmızı Oda farklı oyuncularla farklı hikayeler anlattı. Peki, Kırmızı Oda final bölümü ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...

KIRMIZI ODA FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kırmızı Oda final bölümüyle 18 Şubat Cuma günü yayınlanacak.

KIRMIZI ODA FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI

BİNNUR KAYA'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Kırmızı Oda'nın final haberini dizinin Doktor Hanım'ı Binnur Kaya sosyal medya hesabından duyurdu. Kırmızı Oda'ya veda paylaşımı yapan Kaya, "Şifa niyetine çıktığımız yolculuğu 61. Bölümün sonunda bu cuma noktalıyoruz. Bu süre içinde sizlerle birlikte olmak; acılarımızı, anılarımızı paylaşmak harikaydı. Bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Yeni yolculuklarda buluşmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

KIRMIZI ODA NEDEN FİNAL YAPACAK?

Kırmızı Oda yayınlandığı günlerde reyting rekorları kırdı. Son zamanlarda ise izleyicisi düşen dizi için Acun Ilıcalı sevilen karakterlerden Delikanlı Sadi’yi canlandıran Erkan Petekkaya ile anlaşmıştı. Ancak reytinglerde yükselme olmaması nedeniyle Kırmızı Oda final kararı alındı. Buna göre Kırmızı Oda 61.bölümde final yapacak.

Final fragmanında ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu yer aldı. Budayıcıoğlu ''Bölümler boyu sizleri üzdük, hüzünlendirdik hatta ağlattık. Hiç olmazsa bu hikayelerin sonunu mutlu bitirelim istedik. Gönüllerinize az da olsa dokunabildiysek ne mutlu bize'' sözleriyle veda etti.