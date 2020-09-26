Kırmızı Oda oyuncuları kimler? sorusu dün akşam 4. bölümüyle ekranlara gelen dizi ile ilgili detayları araştıran izleyicilerin gündeminde. Kırmızı Oda'da her hafta farklı bir hikaye ve farklı oyuncular yer alacak. Ancak Binnur Kaya Kırmızı Oda'nın değişmeyen başrolü. Kırmızı Oda dizisi ile ilgili detaylar haberimizde.
KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?
Kırmızı Oda başrol oyuncuları Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan.
‘Kırmızı Oda’nın dördüncü bölümünde başrol oyuncularına Evrim Alasya, Salih Bademci, Hande Doğandemir ile Melisa Sözen eşlik etti.
KIRMIZI ODA 4. BÖLÜM ÖZETİ
Nesrin, Doktor Hanım'a Mehmet kabusuyla başlayan hikayesini anlattı.
Nesrin ve Mehmet uzun zamandır biriktirdikleri acıları Doktor Hanım'ın önünde paylaştı.
Doktor Deniz, Leyla'nın sorunlarını oyun diliyle çözdü.
Alya kendinden bile sakladığı geçmişini Doktor Hanım'a açtı.
Meliha, Doktor Hanım'la eşiyle evlenme süresini paylaştı.
Doktor Deniz, danışanı Leyla'nın hikayesinin etkisinden çıkamayınca, Doktor Hanım'ın ilgisini çekti.
Meliha geçmişinin en acı hikayesini bu seansında Doktor Hanım'la paylaştı.
KIRMIZI ODA 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
KIRMIZI ODA 5. BÖLÜM OUNCULARI
Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Emre Kınay, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan.
KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU NE?
Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek ekranlara gelecek “Kırmızı Oda” da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniği sahibini ve bir psikiyatristi canlandıracak.
Psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.
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