Kırmızı Oda dizisinin 10. son bölümü ile yayınlandı. Her hafta Cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlandı. Yeni bölümde neler olacağını merak eden seyirciler Kırmızı Oda 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını araştırıyor...

KIRMIZI ODA 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Kırmızı oda 10. bölümde Garip, tam hayatını bir düzene sokmaya karar vermişken Menekşe'yi kaybetmenin acısını yaşar. Meliha'nın kızı Melek ise başına gelenleri doktor hanıma anlatır.

Öte yandan Alya, annesinin kendisine yaşattıklarını ve ölümden dönüşünü anlatır. Alya'nın hikayesi Kırmızı oda son bölüm izleyenleri derinden etkiledi.

KIRMIZI ODA 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda 11. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

