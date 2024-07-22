'Kırmızı liste'de bulunan Arap tavşanı görüntülendi
Ardahan'da, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı liste-sinde yer alan Arap tavşanı vatandaşlarca görüntülendi
Giriş: 22.07.2024 - 16:40 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:40
Ardahan'ın ilçesine bağlı Ova mevkisinde, hayvan otlatan vatandaşlar, 3 Arap tavşanına rastladı.
Vatandaşlardan Fatih Şirin, tavşanları, hayvan otlatırken fark ettiğini belirterek, "Önce anlamadım. Görüntüsünü aldım, sonra öğrendim Arap tavşanıymış" dedi.
Arap tavşanı, Orta Anadolu Bölgesi ve Batı Anadolu Bölgesi ovaları ile Doğu Anadolu'nun yaylalarında görülüyor.
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