Kırmızı ışıktaki kazada 'deli bal' iddiası!

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Kaza Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu’nun Yomra ilçesinde meydana geldi. Bölgeyi ziyarete gelen turist kafilesini taşıyan tur otobüsünün sürücüsü O.N.K., Giresun yönüne seyir halindeyken direksiyon başında aniden fenalaştı. Enis Yıldırım'ın haberine göre, kontrolden çıkan otobüs, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada sürüklenen araçlar bir süre sonra durabildi. Mobilya taşıyan bir kamyonet ise beton aydınlatma direğine çarptı. 5 aracın zarar gördüğü kazada 5 kişi yaralandı. KAHVALTIDA DELİ BALI FAZLA KAÇIRMIŞ Doktor raporunda şoförün kanında alkol tespit edilmedi. Şoförün sabah kahvaltıda 'deli bal' diye adlandırılan ve fazla tüketildiğinde vücuda olumsuz etkiler veren baldan fazla miktarda tükettiği ortaya çıktı. Deli bal nedeniyle fenalaşıp direksiyon hakimiyetini kaybettiği öne sürüldü.

Deli bal, Karadeniz sahil kesiminde yetişen ve yılda 15-20 gün çiçek açan "orman gülü"nden arıların nektar almasıyla elde ediliyor. Bu bitkinin dalı, yaprakları ve çiçekleri zehirli. Deli balın alternatif tıpta mide ağrıları, şeker hastalığı, tansiyon, boğaz ağrısı ve iltihabına, kronik bronşite iyi geldiğine inanılıyor.

Fazla tüketilmesi ise zehirlenmeye yol açıyor. Uzmanlar deli balın günde 1 çay kaşığından fazla tüketilmemesi konusunda uyarıyor. Fazla tüketilmesi durumunda, özellikle kalpte yavaşlama ve tansiyonda düşmeye yol açıyor.

BALKIZ İLE GÜNDEME GELDİ Geçtiğimiz günlerde deli bal yiyen bir ayının fenalık geçirdiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Olayda, Düzce'de deli bal kovanlarına dadanan 'Balkız' adı verilen bir ayı, fazla bal yiyince komalık olmuştu. Vatandaşlar kovanların yanında buldukları ayıyı, veteriner hekime teslim etti. Ayı tedavisinin ardından ormana bırakıldı.