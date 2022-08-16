Deli balı tüketen 'Bal Kız'ın hikayesi mutlu sonlansa da tarihte çok sayıda trajik hikaye de mevcut. Zira deli balın hikayesi Roma İmparatorluğu ve antik Yunan dönemlerine kadar gidiyor.

Gelen ekiplerin veterinere götürdüğü ayının deli bal olarak bilinen orman gülü balından zehirlendiği tespit edilmiş, ayı tedavisinin ardından ormana bırakılmıştı. Balın fenalaştığı o anlar ise dünya basınında gündem olmuştu.

Bryant'a göre "Yunan askerleri yakınlardaki bazı arı kovanlarından çalınan yerel ballarla ziyafet çekmeye karar verdiler. Saatler sonra hepsi kusmaya başladı, ishal oldu, yönünü şaşırdı ve artık ayakta duramaz hale geldi. Ancak ertesi gün, etkiler gitti ve birlikler Yunanistan'a devam etti."

Texas A&M Üniversitesi Antropoloji Profesörü Vaughn Bryant'ın araştırmasına göre, deli balın en eski kayıtlarından biri, filozof Sokrates'in öğrencisi olan Atinalı Ksenophon'a ait. Yunan tarihçisi, Perslere karşı kazandıkları bir zaferden sonra Karadeniz'den dönerken Yunan ordusunun MÖ 401'de maddeye rastladığını yazdı.

"1000 ROMA ASKERİ BAL TUZAĞI İLE ÖLDÜ"

Ancak her birlik onlar kadar şanslı değildi... Bryant'a göre yaklaşık 334 yıl sonra, Büyük Pompey olarak da bilinen Gnaeus Pompeius Magnus liderliğindeki Romalı askerlerin, Pers ordusu tarafından dikilen ve "yerel bal dolu kapları Roma birliklerinin bulması için bırakılan bir 'bal tuzağına' düştü. Buna göre Romalı askerler balı yedi, kafaları karıştı ve savaşamadılar. Bunun ardından Pers ordusu geri döndü ve 1000'den fazla Roma askerini öldürdü.

Yüzyıllar sonra, Kuzey Amerika'da İç Savaş döneminde Apalaş Dağları yakınında halüsinojenik bal ile karşılaşıldı. Bryant, tıpkı Yunan ve Romalılar gibi, Amerikalıların da baldan etkilenerek hastalandığını söyledi.

SHERLOCK HOLMES'UN BİLE ZOR ÇÖZDÜĞÜ GİZEM

Deli bal, 2009 yılında çekilen Sherlock Holmes filminde de yer almıştı. Filmde idam edilen Lord Blackwood'un daha sonra canlanması üzerine Sherlock Holmes ve yardımcısı Doktor Watson, olayın gizemini araştırmıştı.

Yaptığı araştırmanın sonucunda Sherlock Holmes, idam edilmeden önce Blackwood'un deli bal yemesinin ardından nabzı bir süreliğine durunca öldü sanıldığını belirlemişti. Sherlock Holmes, olayın sırrını, "Deli bal, Türkiye'de Karadeniz Bölgesi'nde yetişir, uyutur ve nabzı düşürür" sözleriyle açıklamıştı.