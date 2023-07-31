AKADEMİK ÖDÜLLER KIRMIZYI HALIYI TANITAN ETKİNLİK OLDU

1961 yılında Akademik Ödülleri kırmızı halıyı tanıtan ilk etkinlik oldu. Etkinlik organizatörleri, kırmızı halının bir lüks unsuru değil oyuncuların yolu bulabilmesi için kullandığı bir araç olduğunu söyledi. Birkaç yıl sonra 1964'te kırmızı halıda yürüyen yıldızların gelişi bir fenomen haline geldi.