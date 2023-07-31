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        Haberler Yaşam Kırmızı halı geleneği nereden geliyor? Kırmızı halı neden törenlerde serilir?

        Kırmızı halı geleneği nereden geliyor ve neden törenlerde serilir?

        Kırmızı halı sadece özel kutlama, açılış, gala, tören ve resmi ziyaret protokollerinde seriliyor. Resmi tören ve kutlamalarda neden özellikle kırmızı rengi tercih edildiği ise M.Ö 450'li yıllara kadar dayanıyor. İşte kırmızı halının neden tercih edildiğine dair birkaç detay.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 12:44
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        • 1

          M.Ö KIRMIZI TANRILARIN RENGİ OLARAK GÖRÜLÜYORDU

          Kırmızı halının kökeni M.Ö 450'li yıllara kadar dayanıyor. Eski Yunanlılar, döneminde kırmızı, tanrıların rengi olarak görülüyordu. Yunan trajedisi Oresteia' oyununda, Klytemnestra, kocası Agamemnon'u karşılamak için evinde kırmız halı seriyordu. Agamemmon ise bir kibir eylemi gibi gözükebileceği için yolda yürümek istemiyordu.

          Oresteia oyununun yayımlanmasının ardından ressamlar eserlerinde zenginliği göstermek için kırmızı halı figürünü kullandı. Kırmızıya, saygı ve onurlandırmaya bağlı mecazi anlamlar yüklendi.

        • 2

          ZAMANLA LÜKS HALİNE GELDİ

          Doğu ve Rönesans sanat eserlerinde kırmızı desenli halılar gösterildi. Halılar genellikle, taht ya da dini öneme saip ayinlerin yapılacağı kürsüye serilirdi. Kırmızı halı yüksek statüyü ifade etmeye başladı. 1821 senesinde Güney Karolina, Georgetown'da ABD başkanı James Monroe'nun gelişi, nehir teknesinden kıyıya kadar uzanan bir kırmızı halı serilerek kutlandı.

        • 3

          DEMİRYOLLARINDA KULLANILDI

          Önemli kişiler uçaktan, arabadan indiğinde kırmızı halı serilmesi geleneği bu şekilde başladı. 1902 yılında modern dünyada öne çıkan kırmızı halı, New York ve Chicago demiryolu hizmetinde kullanıldı. Yolcular vagonlara yönelirken kırmızı halıdan geçiyordu. Artık halı lüks olarak görülüyor ve birçok prestijli etkinlik için kullanılıyordu.

        • 4

          AKADEMİK ÖDÜLLER KIRMIZYI HALIYI TANITAN ETKİNLİK OLDU

          1961 yılında Akademik Ödülleri kırmızı halıyı tanıtan ilk etkinlik oldu. Etkinlik organizatörleri, kırmızı halının bir lüks unsuru değil oyuncuların yolu bulabilmesi için kullandığı bir araç olduğunu söyledi. Birkaç yıl sonra 1964'te kırmızı halıda yürüyen yıldızların gelişi bir fenomen haline geldi.

        • 5

          Kırmızı halı günümüzde hala ikonik bir sembol. Aynı zamanda yüksek rütbeli kişiler için de önemli bir sembol olarak görülüyor.

          Kaynak: Red Carpet Systems

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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