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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik yapılan Kafes-42 operasyonunda 12 örgüt üyesinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya "Elebaşılığını Kırmızı Bülten ile aranan Beratcan GÖKDEMİR’in (yurtdışı firar) yaptığı organize suç örgütünün, İstanbul’da Jandarma bölgesindeki üyelerine yönelik yapılan “KAFES-42ö operasyonunda 12 Örgüt Üyesi şüpheli yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız. Jandarma Genel Komutanlığı Koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan fiziki ve teknik takip sonucu; elebaşılığını yurt dışında firari olarak bulunan Beratcan Gökdemir’in yaptığı Suç Örgütünün; Talimatları, firari olarak yurtdışında yaşayan elebaşından telefon yoluyla aldıkları, Sözde 'tahsilat' adı altında mağdurlara cebir, tehdit ve şiddet uyguladıkları, Silahla adam yaraladıkları ve Uzun namlulu silahlar ile motorlu ve maskeli olarak ev ve işyeri kurşunladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu: AK-47 Piyade Tüfeği, M-16 Piyade Tüfeği ve Glock marka 9 mm tabanca ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.