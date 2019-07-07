Güreşlerin devam ettiği sırada protokol tribünü önüne kurulan masada belediye encümenince ihale başlatıldı.

İhaleye uzun süredir güreş ağalığı yapan iş adamı Seyfettin Selim'den başka katılan olmadı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan 2020 yılının Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalığı için ihaleyi 222 bin lirayla açtı. Seyfettin Selim ağalık bedelini 661 bin liraya kadar yükseltti.

Ağalık ihalesini kazanan iki altın kemerli Seyfettin Selim, Kırkpınar ağalığını severek, isteyerek yapmak isteyen ağa adayı çıkana kadar ağa olmaya devam edeceğini söyledi.

Yeniden ağa seçilen Seyfettin Selim, protokolle poz vermesi sonrası davul zurna ile meydanı dolaştı, seyircileri selamladı.