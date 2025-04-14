Kırklareli'nin Longoz Ormanları'nda açan kardelenler doğayı süsledi
Kırklareli'nde, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanlarında ilkbahar güzelliği yaşanıyor
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Yaklaşık 2 bin 500 dönüm büyüklüğünde, içinde 5 gölün yer aldığı, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken İğneada Longoz Ormanları, ilkbaharda yeşil ve morun farklı tonlarına bürünmeye başladı.
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Doğanın canlanmasıyla açan kardelenler tabiata renk kattı. Ormanları ziyaret edenler kardelenlerin kattığı güzelliğe tanıklık ediyor.
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Bu bitkiler daha çok nemli ormanlık bölgelerde ve dere kenarlarında yetişiyor.
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İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, longoz ormanlarının her mevsim ayrı güzel olduğunu söyledi.
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İlkbaharın gelişiyle longoz ormanlarının canlanmaya başladığını ifade eden Şen, yerli ve yabancı turistleri longoz ormanlarının güzelliklerini görmeye davet etti.
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