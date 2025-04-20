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        Haberler Gündem Kırklareli'nde süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son dakika depremler

        Kırklareli'nde süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kırklareli-Yayla Mahallesinde bulunan Mehmet Akyürek Yayla Parkında 5 yaşındaki bir çocuk havuza düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi de havuza atladı. Henüz belirlenemeyen nedenle 1'i çocuk 4 kişi elektrik akımına kapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 23:15 Güncelleme: 20.04.2025 - 23:31
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        Süs havuzunda elektriğe kapıldılar
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        Kırklareli'nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'nde Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki bir çocuk dengesini kaybederek süs havuzuna düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki 3 kişi de havuza girdi. Çocuk ve üç kişi elektrik akımına kapıldı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan 4 kişi ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        #Mehmet Akyürek
        #süs havuzu
        #KIRKLARELİ
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