Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilere "sosyal mesafe" cezası

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinada bulunan Balaban köyünün Kartal Kayalar mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, 11 kişiyi suçüstü yakaladı, kaçak kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

Şüphelilere, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.