22 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Toplantıda "65 Yaş Üstü Vefa Sosyal Destek Grubu'' oluşturularak görev dağılımları yapıldı.
Vali Bilgin, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için "İkametten ayrılma kısıtlaması/yasaklanması" konulu genelgenin tüm valiliklere ulaştırıldığını anımsattı.
Akciğer, astım, KOAH, kalp damar hastalığı, kronik böbrek, hiper tansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların belirli bir süre evlerinden çıkamayacaklarını ifade eden Bilgin, "Hıfzıssıhha kararı alarak, ikametlerinden ayrılmaları durumunda hem para cezası ve tekrarı halinde 2 aydan 2 yıla kadar hapis cezası konuları var. Bunlarla ilgili hıfzıssıhha kararımızı yayınlayacağız." dedi.
Evlerinden çıkamayacak vatandaşlarla ilgili "65 Yaş Üstü Vefa Sosyal Destek Grubu'' oluşturulduğunu dile getiren Bilgin, ihtiyaç olması halinde, özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların mağdur olmaması için tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.
Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali ve kaymakamların başkanlığında, grubun yönetileceğini anlatan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:
"65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan tüm vatandaşlarımıza tek tek ulaşılarak WhatsApp grubu oluşturduk. Vatandaşlarımız tüm ihtiyaçlarını buradan bildirecekler. Normalde 112 veya 155 hatlarını aramaları yönünde ilan yapıldı ancak Türkiye uygulamalarına baktığımızda 112, 155 ve 156 hatlarının yoğunlukla arandığı ve bu hatlardaki yoğunluk nedeniyle, özel WhatsApp grupları oluşturduk. Doktordan yazdırdığı ilaçtan tutun da evde yiyeceği yemeğe kadar, marketten alınacak herhangi bir gıda ürününe kadar tüm ihtiyaçları karşılanacak. Bu kapsamda kendileri dışarı çıkmak zorunda olmayacak."
Vali Bilgin, kentte 3 vatandaşın koronavirüs şüphesiyle hastanede kontrol altına alındığını ancak test sonuçlarının negatif çıktığını ifade etti.
Bilgin, kentte koronavirüs tespit edilen hiçbir hastanın bulunmadığını sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!