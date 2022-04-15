Türkiye’de neredeyse her şehirde bulunan kirkkilit otu suyu bol olan yerleri sevmektedir. Bu içeriğimizde kırkkilit otu nedir, ne işe yarar? Kırkkilit otunun faydaları ve zararları neler? Gibi sorularınızın yanıtlarını bulabilirsiniz. İşte merak edilen kırkkilit otu…

Kırkkilit Otu Faydaları

Kırkkilit otunun öne çıkan faydalarını sizler için sıraladık;

Diş etlerinin kanamasını durdurur.

Ağzın içinde çıkan yaralar kırkkilit otuyla tedavi edilir.

Kırkkilit otu ülseri iyileştirir.

Böbreklerde taş oluşumunu önler.

Eklemleri rahatlatır ağrıları keser.

Saçların ve tırnakların sağlıklı uzamasını sağlar kırılmalarını önler.

Bağışıklık sistemi dostudur.

Kırk kilit otu kemiklerin sağlıklı olmasına yardımcı olur, kemikleri güçlendirir ve kemik erimesini engeller.

Grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara şifadır.

Kanser hücrelerinin oluşumunu engeller.

Böbrekler kırkkilit otu sayesinde sağlıklı çalışır ve bedenin ihtiyacı olmayan suyun dışarı atılmasını sağlar.

Kırkkilit otu idrar söktürücüdür.

Şişkinlik ve ödem oluşumunu önler.

Gut ve romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Anemiyi iyileştirir.

Kırkkilit Zararları

Vücuda sayısız faydası olan kırkkilit otu fazla ya da yanlış tüketildiğinde bazı zararları olabilmektedir. Örneğin böbreklerinde rahatsızlık olanlar bu otu kullanmamalı ya da dikkatli kullanmalıdır. Çünkü kırkkilit otu bedende en çok böbrekleri etkiler. Ayrıca kırkkilit otu emziren anneler ve gebeler için uygun değildir. Bu kişiler kırkkilit otunu kesinlikle kullanmamalıdır. Kırkkilit otu boşaltım ve sindirim sistemini çalıştırdığından vücutta potasyum değerlerinin düşmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla potasyum değeri düşük kimselerin kırkkilit otunu kullanması tavsiye edilmez. Ayrıca fazla tüketimi tansiyonun yükselmesine neden olabilmektedir. Bazı ilaçlarla da etkileşime girme durumu olduğunda düzenli ilacı olan hastaların kullanmaması gerekmektedir.

Kırkkilit Otu Yan Etkileri

Sayısız faydaları olan kırkkilit otu bazı kişilerde çeşitli yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. İşte kırkkilit otu yan etkileri;

Kırkkilit otu hem bebek hem de anne için çeşitli yan etkilere neden olabileceğinden emziren anneler ve gebeler tarafından kullanılmamalıdır.

Kırkkilit otunun muhteviyatından nikotin vardır. Bu yüzden nikotine alerjisi olan ya da sigarayı bırakma aşamasında olan kişilerin kullanması tavsiye edilmez.

Antiretroviral ilaç kullanan kişiler ve B1 vitamin seviyesi düşük olanlarda bazı yan etkilere yol açabilmektedir.

Kırkkilit Otu Erkeklere Faydalı Mı?

Kırkkilit otu sprem ve zzosperm ve sperm sayılarını arttırır, O nedenle kronik hastalığı olmayan ve düzenli ilaç kullanmayan kişiler belirtilen dozları aşmadan güvenle kırkkilit otunu kullanıp faydalarından yararlanabilir.

Kırkkilit Otu Neye İyi Gelir?

İşte Kırkkilit otu neye iyi gelir sorusunun yanıtı;

Diş etlerinin kanamasını durdurur.

Bağışıklığın güçlenmesini sağlar.

Eklemlerdeki ağrıları geçirir.

Ağız yaralarına iyi gelir.

Kemiklere iyi gelir.

Saç ve tırnaklara iyi gelir.

Kırkkilit Otu Böbrek Taşına İyi Gelir Mi?

Kırkkilit otu börek taşının düşmesi ya da geçirilmesi için kullanılabilir. Bir bardak sıcak suyla bir tutam kırkkilit otunu demleyip her gün içebilirsiniz. Bu sayede böbrek taşı şikayetlerinden kurtulmak mümkündür.

Kırkkilit Otu Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Prof Dr. İbrahim Saraçoğlu da kırkkilit otunun faydalarından önemle bahseder. Kırkkilit otu Saraçoğlu’na göre idrar yapma zorluğuna, boyun ve bel fıtığına, kanser hücrelerine iyi gelir. Aynı zamanda sperm sayısını arttırır. Ayrıca Saraçoğlu kemoterapi ve radyoterapi almak zorunda olan kanser hastalarının şikayetlerinin kırkkilit otuyla azalacağını da belirtir.

Kırkkilit Otu Hangi Hastalığa İyi Gelir?

Çok sayıda hastalığa iyi gelen kırkkilit otu; kanser hastaları, varis sorunu yaşayanlar, bel ve boyun fıtığı rahatsızlığı olanlar, böbrek hastalarına belirgin bir şekilde fayda sağlar.