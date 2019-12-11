Eskilerin ünlü sinema oyuncusu Kirk Douglas kimdir? ve kaç yaşında gibi sorular merak konusu oldu. Kirk Douglas 9 Aralık 1916 yılında dünyaya gelmiştir. İşte Kirk Douglas hakkında merak edilenler

KİRK DOUGLAS KİDMİR?

Kirk Douglas gerçek ismi Issur Danielovitch Demsky 9 Aralık 1916 yılında dünyaya gelmiştir. Amerikalı aktör ve film yapımcısıdır. Douglas, "Spartaküs" gibi 20. yüzyılın en önemli filmlerine imza atmış, önemli bir oyuncudur. Aktör Michael Douglas'ın babasıdır.

Sanatçı, AFI'nin düzenlediği "Tüm Zamanların En İyi Amerikan Erkek Sembolleri" listesinde 17. sırada yer almıştır.

Amsterdam, New York'ta doğdu. Annesi Bryna ev hanımı, babası Herschel ise serbest meslek sahibiydi. İkisi de şimdi Beyaz Rusya sınırları içerisindeki Gomel kentinden göçen Rus Yahudileriydi. Babasının kardeşi önceden göçmüştü ve kendisine Demsky soyadını almıştı, Douglas’ın ailesi de aynı soyadını benimsedi. Douglas bir süre Izzy Demsky olarak bilindi.

Yoksul bir aileden gelen Douglas değirmen işçilerine soğuk yiyecekler satarak harçlığını çıkartır. Daha sonra gazete dağıtıcılığı dahil çeşitli işlerde çalışır. Altı kız kardeşiyle birlikte kalmaktadır ve evden hızla uzaklaşmak isteğiyle yanmaktadır. Lise yıllarında piyeslerde rol alır ve aktör olmak istediğini anlar.

Okumak için parasız olmasına karşın St.Lawrence Üniversitesine bir yolunu bulup girer ve burs alır. Aldığı burs parasını geri ödemek için temizlikçilik ve bahçıvanlık yapar. Ayrıca güreşe meraklıdır ve festivallerde para karşılığı güreşir.

New York Drama Sanatları Akademisinde oyunculuk yetenekleri keşfedilir ve özel bir öğrenim bursu verilir. Sınıf arkadaşları arasında Lauren Bacall ve daha sonra eşi olacak Diana Dill vardır. Mezun olduktan sonra Broadway’de ilk rolünü aldı.

Douglas ABD’nin 2.Dünya Savaşına girdiği 1941 yılı ile aldığı yaralardan dolayı ordudan ayrıldığı 1944 yılına kadar donanmada görev yaptı.Sınıf arkadaşı Diana Dill 1943'te Life dergisinin kapağı olduğu sayıyı gören Douglas donanmadaki bahriyeli arkadaşlarına onunla evleneceğini söyler ve Kasım 1943'te evlenir. Evliliklerinden 1944 yılında Michael Douglas dünyaya gelecek, çift ise 9 yıl sonra ayrılacaktır.

Savaştan sonra Douglas New York’a döner ve radyo tiyatrosunda iş bulur. Arkadaşı Lauren Bacall sayesinde birkaç filmde rol alır ve beğeni kazanır. Önemli roller almaya başlar.