Kaymak; cildi besleyerek nemlendirir ve elastikiyeti artırır. Cildinize düzenli olarak kaymak maskesi uygulamanız hem kırışıklık görünümü azaltacak hem de kırışık oluşumlarını engelleyecektir. Kırışık oluşumuna karşı oldukça etkili bir silahtır. Kaymak ile hazırlayacağınız cildinize parlaklık ve dirilik kazandıracak malzemelerle kısa sürede cildinizin daha genç görünmesini sağlayabilirsiniz. Kaymak; yağlı ciltler içinde oldukça faydalıdır. Yağlı olduğunu düşünerek uygulamaktan çekinmeyin, kesinlikle cildin parlamasını alarak doğal nemini kazandıracaktır. Günümüzde yoğun yaşam koşulları, kirli hava, düzensiz beslenme gibi etkenler cildin yaşlanmasına neden olmaktadır. Bu yüzden kırışıklıklar yaş çok ilerlemeden de ortaya çıkabilmektedir. Özellikle kişilerin sigara kullanması cildin erken kırışmasının başlıca nedenler arasında gösterilmektedir. Eğer kırışıklıklarınızı estetik operasyonlarla gençleştirme gibi bir düşünceniz yoksa doğal yöntemlerle gençleştirerek canlandırabilirsiniz. Doğal maske uygulamaları cildinizin ihtiyacı olan vitaminleri de sağlayarak kısa sürede etki etmesine fayda sağlamaktadır.
Cildinizin kırışıklıklarını engellemek için şu maskeleri düzenli olarak uygulayabilirsiniz;
Cildi Besleyen ve Gençleştiren Kaymak Maskesi
2 çorba kaşığı yulaf ununa 2 su bardağı temiz su ekleyerek bulamaç haline gelmesini sağlayın. Suyunu ayrı bir yere ayırın. Ardından içerisine 2 yemek kaşığı kaymağı ekleyerek krem kıvamına getirin. Boynunuz dahil yüzünüze uygulayın. Yaklaşık 20 dakika bekleyin ve süzdüğünüz yulafın suyu ile yıkayın. Ilık su ile tamamen durulayın. Uyguladığınız bu maske; cildinizdeki ölü hücreleri temizleyerek, elastikiyetinin artmasını sağlayacaktır.
Elma ve Kaymak Maskesi
1 adet soyduğunuz elmayı 1 çorba kaşığı kaymak ile blender da iyice karıştırın. Cildinize uygulayın ve 20 dakika bekleyin. Ardından soğuk su ile durulayın. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz. Bu maskenin içeriğinde bulunan kaymak; cildinizi nemlendirerek, elastikiyetini destekleyecektir. Elma ise; cildin parlak ve gergin görünmesini sağlayacaktır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!