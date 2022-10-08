Kırım'da köprü üzerinde patlama

Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’daki Kırım Köprüsü’nde sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Rusya'nın RIA Ajansı, Cumartesi günü erken saatlerde Kırım'da Kerç Köprüsü üzerinde bir patlama meydana geldiğini duyurdu.
RIA ilk bilgilere göre, bir yakıt deposun patlayarak yandığını belirtti. Olay sonrası Rusya, köprüde trafiğin durdurulduğunu açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Peskov da durumla ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'in bilgilendirildiğini açıkladı.
Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan akşam saatlerinde yapılan açıklamada, trenlerin patlamada hasar gören Rusya ile Kırım arasındaki köprüyü kullanmaya yeniden başlayabileceği belirtildi.
Putin, Kırım Köprüsü'nün yanı sıra Kırım'a elektrik ve doğalgaz sağlayan altyapı için daha sıkı güvenlik talimatı verdi.
UKRAYNA'DAN İLK AÇIKLAMA
Ukrayna'dan Kerç Köprüsü'nden patlamaya ilişkin ilk açıklama geldi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Podolyak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Kırım, köprü, daha başlangıç. Yasadışı olan her şey yok edilmeli, çalınan her şey Ukrayna'ya iade edilmeli, Rusya tarafından işgal edilen her şey sınır dışı edilmelidir" ifadelerini kullandı.
"3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAC) incelemelerini sürdürürken, patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
MARILYN MONROE VİDEOLU 'KUTLAMA'
Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov da patlamayı ünlü Marilyn Monroe videosu ile duyurdu.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov ise, patlama anlarını, Marilyn Monroe'nun dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy'e söylediği 'Happy birthday, Mr. President' videosu ve "Günaydın, Ukrayna" notuyla paylaştı. Danilov paylaşımı ile, 7 Ekim'de doğan ve dün 70 yaşına giren Rusya Devlet Başkanı Putin'e göndermede bulundu.
KERÇ KÖPRÜSÜ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç Boğazı'ndaki Kerç Köprüsü'nü ilhak sonrası 15 Mayıs 2018'de açmıştı.
Putin açılış törenine kullandığı kamyonla gitmişti.
KIRIM'IN İLHAKI
Kiev’de 2013 sonunda dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) ile Ortaklık Anlaşmasını imzalamayı ertelemesi üzerine başlayan protestoların büyümesiyle ülkede toplum Ukrayna ve Rusya yanlıları diye ikiye ayrıldı.
Kırım toplumunda Rus yanlısı harekatın güç kazanmasına, dönemin Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov’un 20 Şubat 2014'te Moskova’ya yaptığı ziyaret yardımcı oldu. Ziyarette Konstantinov, Yanukoviç'in görevden ayrılması halinde Kırım’ın Ukrayna’dan alınması fikrini ortaya attı. Protestoların büyümesi üzerine Yanukoviç, 22 Şubat'ta ülkeden kaçtı.
Batı yanlısı yeni geçici yönetimin işbaşına gelmesi Rusya yanlılarını Kırım Yarımadası'nda daha aktif hale getirdi. Yarımada'da konuşlu bulunan Rus üssünden çıkan askeri birlikler farklı şehirlerde aktif hale gelmeye başladı.
Ukrayna ile Rusya arasında Rus Karadeniz Filosu’nun konumuyla ilgili 28 Mayıs 1997 ve 21 Nisan 2010’da yapılan anlaşmalara aykırı olmasına rağmen Rus birlikleri yarımada üzerinde hareket ederek yer değişikliği yaptı. Rus Birliği Partisi Başkanı Sergey Aksenov’un Ukrayna yasalarına aykırı olarak "Halk Milis Kuvvetleri" adıyla yaklaşık 3 bin 500 kişilik paramiliter alay kurması da Kırım’da gerginliği artıran nedenlerden biri oldu.
Moskova, Rus milletvekili Leonid Slutskiy başkanlığında bir milletvekili heyetini Yarımada'ya göndererek operasyonu hızlandırdı. Heyet, Rus Birliği Partisi Başkanı Sergey Aksenov ve Kırım Parlamentosu üyesi Sergey Tsekov ile görüştü. Tsekov, yaptığı açıklamada, Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasıyla ilgili hızlı şekilde karar vereceklerini dile getirdi.
KIRIM PARLAMENTOSUNA BASKIN
Kırım’ın Rusya’ya bağlanması için 25 Şubat 2014'te Rusya yanlıları parlamentoya baskı uygulamaya başladı. 400 civarında Rusya yanlısı, Kırım Parlamentosunu bastı, Kırım’ın bağımsızlığını ilan etmesi için parlamentonun referandum kararı alması talebinde bulundu.
Parlamento Başkanı Konstantinov, 26 Şubat’ta Genel Kurulda referandumu görüşeceklerini açıkladı. Kırım Parlamentosu önünde, 26 Şubat 2014’te, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) ve Rus Birliği Partisinin karşı karşıya geldiği büyük mitingler yapıldı.
Mitingler sırasında çıkan arbedede iki kişi öldü. Parlamentoda Kırım’ın Ukrayna’dan ayrılmasına neden olacak referandumun görüşülmesi bu olaylar nedeniyle ertelendi.
'YEŞİL ADAMLAR'IN GÖLGESİNDE REFERANDUM
Ancak o geceden itibaren üzerlerinde hiçbir arma ve işaret bulunmayan askeri kıyafetli Rusya yanlısı silahlı güçler ortaya çıktı. "Yeşil adamlar" diye tabir edilen bu askeri gruplar Kırım Parlamentosu ve hükümet binalarını ele geçirdi. Rusya yanlısı eli silahlı "yeşil adamların" gölgesinde 6 Mart'ta toplanan Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu, Kırım’ın Rusya'ya bağlanması için referandum yapılması kararı alındığını açıkladı.
Yeşil adamların kontrolünde 16 Mart'ta gerçekleştirilen sözde referandumdan Kırım’ın Rusya'ya bağlanması yönünde karar çıktı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Mart’ta Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törenle "Kırım ve Sivastopol'ün Rusya'ya bağlanmasını ve yeni federal bölgeler oluşturulmasını" öngören yasayı imzalayarak Yarımada'nın yasa dışı ilhakını tamamladı.
* Haberin görselleri Reuters ve Associated Press'ten servis edilmiştir.
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