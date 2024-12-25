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        Haberler Gündem Çevre Kırıkkale'de 3 kamu binası KABEV'e dahil edildi | Son dakika haberleri

        Kırıkkale'de 3 kamu binası KABEV projesine dahil edildi

        Kırıkkale Valiliği Hükümet Konağı, Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) projesine dahil edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 13:30 Güncelleme: 25.12.2024 - 13:31
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        Kırıkkale'de 3 kamu binası KABEV'e dahil edildi
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        Kırıkkale Valiliği Hükümet Konağı, çevre dostu ve enerji tasarrufu sağlayan yenilikçi bir dönüşüm sürecine giriyor.

        Dünya Bankası finansmanıyla desteklenen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) projesi sayesinde önemli bir enerji tasarrufu hedefliyor.

        Projenin uygulanmasıyla birlikte bina, karbon salınımını büyük ölçüde azaltarak çevre dostu bir yapıya dönüştürülecek. Proje kapsamında Kırıkkale Hükümet Konağı'nda toplam enerji kullanımında yüzde 40, elektrik enerjisinde ise yüzde 100'e yakın tasarruf sağlanması planlanıyor.

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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, projenin detayları anlatıldı.

        Toplantıda enerji verimliliği uygulamalarının yalnızca Hükümet Konağı ile sınırlı kalmayacağı, Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi binalarını da kapsayacak şekilde genişletildiği açıklandı.

        İl Müdürlüğü tarafından, KABEV projesine 2 yıl önce başvurulduğu ifade edildi.

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        #Kırıkkale Haberleri
        #kamu binalarında enerji verimliliği KABEV
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